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Гарик Сукачёв 28 апреля в «Aglomerat»

Горыныч, Игорь Иванович, Гарик Сукачёв, неизменный бригадир русского рока или просто Гарик.

Гарик Сукачёв 28 апреля в «Aglomerat»
© предоставлено пресс-службой

Главный москвич, поэт, музыкант, композитор, кинорежиссер, актёр, театральный постановщик и первый Неприкасаемый планеты.

Каждый концерт Гарика Сукачёва — на грани, на изломе, на одном дыхании.

Он нещадно обжигает огненным рыком гитарно-аккардионно-трубного драйва, искушает нестерпимо проникновенной поэзией, дурманит ощущением вновь пришедшей весны.

В программе все легендарные хиты, такие как «Моя бабушка курит трубку», «Ольга», «Ямщик», «Милого узнаю по походке» и многие другие.

Не пропустите. 28 апреля, 20.00 часов, «Aglomerat»: г. Москва, Костомаровский пер., д. 3, стр. 12.

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