Гарик Сукачёв 28 апреля в «Aglomerat»
Горыныч, Игорь Иванович, Гарик Сукачёв, неизменный бригадир русского рока или просто Гарик.
Главный москвич, поэт, музыкант, композитор, кинорежиссер, актёр, театральный постановщик и первый Неприкасаемый планеты.
Каждый концерт Гарика Сукачёва — на грани, на изломе, на одном дыхании.
Он нещадно обжигает огненным рыком гитарно-аккардионно-трубного драйва, искушает нестерпимо проникновенной поэзией, дурманит ощущением вновь пришедшей весны.
В программе все легендарные хиты, такие как «Моя бабушка курит трубку», «Ольга», «Ямщик», «Милого узнаю по походке» и многие другие.
Не пропустите. 28 апреля, 20.00 часов, «Aglomerat»: г. Москва, Костомаровский пер., д. 3, стр. 12.