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1 час назад

Стало известно о судьбе московского универмага «Елисеевский»

Мослента

О возможной судьбе знаменитого московского универмага «Елисеевский» стало известно изданию «Коммерсантъ». Новый владелец «Елисеевского» планирует превратить торговую площадь в фудхолл.

Стало известно о судьбе московского универмага «Елисеевский»
Фото: МослентаМослента

По данным источников на рынке недвижимости, столичный магазин может выкупить компания Realty4Sale, владеющая несколькими историческими усадьбами в Москве и территорией бывшего Simachev Bar в Столешниковом переулке. Часть площадей универмага уже предложено компанией в аренду, уточнил «Ъ» со ссылкой на объявление на популярном классифайде.

В разговоре с «Ъ» Realty4Sale отказалась комментировать общедоступную информацию. В департаменте имущества Москвы уточнили, что на данный момент торговая площадь «Елисеевского» принадлежит городу.

Легендарный гастроном на Тверской улице закрылся в 2021 году. Власти Москвы подчеркнули, что намерены сохранить «Елисеевский». Точная дата открытия магазина озвучена не была.

Места,Коммерсант,Правительство Москвы,
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