Стало известно о судьбе московского универмага «Елисеевский»

По данным источников на рынке недвижимости, столичный магазин может выкупить компания Realty4Sale, владеющая несколькими историческими усадьбами в Москве и территорией бывшего Simachev Bar в Столешниковом переулке. Часть площадей универмага уже предложено компанией в аренду, уточнил «Ъ» со ссылкой на объявление на популярном классифайде.