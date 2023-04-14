Почему самый оживленный порт Черного моря считают гиблым местом

Цемесская бухта: почему самый оживленный порт российского Черного моря считают гиблым местом
Цемесская бухта, расположенная неподалеку от Новороссийского порта, считается одним из самых гиблых мест Черноморского побережья. Здесь регулярно случаются не только необъяснимые инциденты, но и настоящие трагедии, в результате которых гибнут люди. При этом учёные не могут точно ответить н вопрос, почему самый оживлённый порт российского Черного моря «приманивает» к себе несчастья.
Своё название бухта получила от реки Цемес, которая в неё впадает. Бухта никогда не замерзает. Её глубина составляет примерно 27 метров, благодаря чему в неё могут входить даже крупные океанские суда.
Интересно, что Цемесская бухта упоминается в древнегреческих мифах как бухта лестригонов. Великаны лестригоны топили все прибывавшие в бухту корабли и поедали находившихся на борту людей. Из истории нам известно о том, что в бухте массово тонули турецкие корабли – это происходило во времена, когда на месте будущего Новороссийска располагалась крепость Суджук-Кале. И до сих пор в бухте периодически случаются трагедии и загадочные инциденты.
Так, в 1982 году на боевом корабле Черноморского флота, находившемся в Цемесской бухте, вдруг остановились все часы. В мае 1997 года в «проклятом месте» из-за разрыва трубопровода случилась авария на морском терминале Шесхарис. По самым скромным оценкам, тогда было разлито примерно 100 тонн нефти. Нефтяники же утверждали о 386 тоннах. Отдельные люди объясняют аварию волей неких могущественных сил.
Одна из наиболее известных трагедий случилась в Цемесской бухте в 1986 году. Именно тогда произошло кораблекрушение пассажирского теплохода «Адмирал Нахимов». Трагедия унесла жизни 423 человек. Тела многих из них так и не нашли. До сих пор специалисты спорят о причинах столкновения «Адмирала Нахимова» с балкером «Пётр Васёв». Некоторые полагают, что во всём виноват пьяный капитан «Васёва», а другие считают, что аварии предшествовало появление корабля-призрака. По мнению некоторых экспертов, гравитационные и электромагнитные аномалии являются основными виновниками необъяснимых инцидентов и катастроф, происходящих в Цемесской бухте.
Данным вопросом занималась С.П. Свербиль-Живицкая, работавшая в Одесском университете. Однажды она ехала на теплоходе, на котором, как и на упомянутом ранее боевом корабле, вдруг остановились все часы. Согласно гипотезе Свербиль-Живицкой, Цемесская бухта расположена в кратере остывшего вулкана. При повышении тектонической активности на данной территории наблюдаются гравитационные аномалии. Результатом этого становятся трагедии. Доказательством данной версии служит следующий факт: после остановки часов у пассажиров теплохода, на котором путешествовала сотрудница Одесского университета, на Краснодарском побережье Чёрного моря произошло землетрясение.
Отметим, что загадка бухты остаётся неразгаданной. Для подтверждения гипотезы Свербиль-Живицкой нужны тщательные научные исследования, требующие времени и крупных финансовых вложений.