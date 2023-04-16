В Великобритании отказались от строительства парка развлечений

Гигантский парк развлечений в графстве Кент в Великобритании, о строительстве которого было объявлено в 2012 году, скорее всего, возведен не будет. Это выяснило издание The Sun.

Парк под названием London Resort, который планировалось возводить совместно с голливудской студией Paramount на полуострове Суонском в графстве Кент, должен был стать самым большим в Великобритании — он должен был открыться через шесть лет после объявления о начале его строительства. Предполагалось, что помимо аттракционов в нем будет построен отель и оборудован аквапарк. Однако недавно стало известно, что девелопер London Resort Company Holdings (LRCH), стоящий за строительством парка, запустил процедуру банкротства, что ставит под сомнение планы строительства.