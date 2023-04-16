В Курской области пройдет фестиваль «Кожлянская игрушка встречает друзей»

26-28 мая в Курской области впервые пройдет первый межрегиональный фестиваль событийного туризма «Кожлянская игрушка встречает друзей».
Идея фестиваля давно обсуждалась. — «Изюминкой» подобного мероприятия нам хотелось сделать его разноплановость. Весёлым и интересным для детей и взрослых, привлекательным для гостей региона и, ярко представляющим наше культурное наследие, — рассказала Юлия Полетыкина. — За основу взяли красочную и голосистую, ту, которой уже без малого три века – кожлянскую игрушку! Планируется, что в течение трёх дней в Курске и Курчатове пройдут танцевальные и граффити-баттлы, мастер-классы не только по изготовлению кожлянской игрушки, но и по другим ремёслам Курской области. Для детей будут организованы творческая лаборатория и дефиле ростовых кукол.
Также, министр культуры Курской области отметила, что грант на реализацию проекта выиграл Курский областной Дом народного творчества в Конкурсе на предоставление грантов Губернатора Курской области.