Дача Маяковского в Левашово дождалась реставрации

В двухэтажном доме с башенкой, известном как дача Маяковского в поселке Левашово, начались реставрационные работы. На сегодня это единственный из полусотни аварийных деревянных памятников Петербурга, у которого появился реальный шанс на спасение. Остальные еще ждут такой "скорой помощи", хотя про все эти здания впору говорить: мы их теряем.

Фото: Российская Газета Российская Газета

От дачи Маяковского, построенной на рубеже XIX и XX веков, тоже мало что осталось. Три четверти дома - в аварийном состоянии. Фундамента фактически нет, стены тоже местами отсутствуют. Конструкции покосились, доски прогнили, крыша проржавела, печи и декор большей частью утрачены. Только бело-голубая веранда сохранилась лучше остальных помещений.

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Летом 1918 года на этой самой веранде Владимир Маяковский, возможно, читал свои стихи Осипу и Лиле Брик. Дача никому из них не принадлежала, они ее снимали, спасаясь от бушевавшей в Петербурге холеры. Находились на удаленке, как сказали бы сегодня. Творческим итогом дачной самоизоляции стала пьеса Маяковского "Мистерия-буфф".

- В то время такие загородные дома строились массово, их было очень много и они считались рядовыми объектами, - поясняет научный консультант проекта, архитектор, один из лучших в стране специалистов по деревянному зодчеству Андрей Бодэ. - Но сегодня осталась лишь малая часть когда-то типовых дач. За годы существования они накопили историко-культурную ценность и стали уникальными. Мы провели обследование здания, но очень многое открывается только сейчас, уже в ходе работ.

По признанию специалистов, реставрировать деревянные памятники гораздо сложнее и дороже, чем каменные. Многое зависит от состояния дерева, а оно после ста с лишним лет эксплуатации чаще всего очень плохое. Надо заказать проект реставрации - это уже миллионы рублей, согласовать его, найти грамотного подрядчика, который сможет сохранить аутентичность памятника.

- Сегодня применяют два метода реставрации деревянных зданий: переборка и так называемое вывешивание, - продолжает Андрей Бодэ. - У первого есть недостаток: когда мы полностью разбираем объект и собираем его вновь, теряется слитность исторического материала. В итоге он производит впечатление новодела. Второй метод более щадящий: конструкция приподнимается и заменяются лишь ее части, без переборки.

На даче Маяковского решено использовать комбинацию этих методов. Срубную часть нижнего этажа будут перебирать. А верхнюю часть с башенкой снимут с помощью подъемного крана, приведут декоративные элементы в порядок и вернут все на место после завершения работ на первом этаже. В итоге сохранится исторический облик памятника.

После реставрации очень важно "оживить" памятник — приспособить его под современное использование.

По словам председателя городского отделения ВООПИК Антона Иванова, это редкий пример добротной научной реставрации деревянного объекта культурного наследия в Петербурге. Как же удалось ее начать?

- Реставрация дачи Маяковского - это общественная инициатива. Здание много лет не использовалось, и три года назад его передали обществу охраны памятников. Мы провели консервационные работы, обследование, заказали проект реставрации. Средства на первый этап работ - 52 миллиона рублей - выделило Министерство культуры РФ, - сообщил Антон Иванов.

Но даже реставрация - еще не все. После нее очень важно "оживить" памятник - приспособить его под современное использование. На даче в Левашово разместится волонтерский центр под названием "Маяк", напоминающим об истории места. А в одной из комнат собираются открыть экспозицию, посвященную поэту.

Универсального рецепта по спасению деревянных зданий сегодня не существует, утверждают эксперты. В каждом случае нужен индивидуальный подход. Перспективный и уже опробованный вариант - сдача памятника в аренду инвестору по программе "рубль за метр". Специалисты также приводят в пример опыт других стран, где жильцам таких домов платят за то, чтобы они ухаживали за ними и в определенные дни пускали туристов. Ведь любому зданию прежде всего нужен заботливый хозяин. У нас такой практики пока нет.

Справка "РГ"