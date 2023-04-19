Как живет таймырское село Хатанга

Базовый лагерь Большой Арктической экспедиции с участием московских школьников расположился в молодежном центре села Хатанга. Условия на первый взгляд спартанские: сон на полу в спальниках, пища приготовленная здесь же из круп и тушенки. Но, как известно, все познается в сравнении. А по сравнению с палатками на бескрайних просторах Арктики, в которых ночуют участники экспедиции, продвигающейся к мысу Челюскин, все очень даже неплохо. К тому же сама по себе Хатанга оказалась довольно интересным местом.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Сразу же при выходе из самолета в лицо здесь бьет холодный арктический ветер. Температура даже в середине весны здесь может опускаться ниже минус 20. А на улицах Хатанги бросаются в глаза апрельские сугробы почти до второго этажа и многочисленные снегоходы, являющиеся основным видом транспорта. Машины в этом селе встречаются гораздо реже.

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Снегоходы паркуются у подьездов, перевозят грузы в прицепных санях, на них родители развозят детей в школу, а сами отправляются на работу или в соседние поселки.

Еще одна интересная деталь: мусорные контейнеры представляют собой двухэтажные закрытые сооружения. Чтобы выбросить мусор, приходится подниматься по лестнице. Зато такой контейнер не заметет снегом. Да и собакам трудно добраться до его содержимого.

Продукты в местных магазинах по-северному дороги: виноград - 850 руб., молоко - 200 руб., лапша быстрого приготовления - 200 руб., вафли - 820 руб., мука - 250 руб., соль - 140 руб., сахар - 220 руб., йогурт - 190 руб. Что, впрочем, неудивительно: грузы в Хатангу доставляют воздушным транспортом.

В таких условиях большой популярностью пользуется местная рыба, оленина и блюда из мяса овцебыков, ровесников мамонтов. (Кстати, кости мамонтов здесь находят довольно часто и делают из них сувениры) В Хатанге можно попробовать пельмени из оленины, вяленую оленину, строганину и рубанину (тонко или толсто нарезанную замороженную рыбу) и сугудай, так называемую "трясучку" - сырую рыбу, которую некоторое время трясут вперемешку с луком, а затем употребляют в пищу.

- Сельское поселение Хатанга, в состав которого входит райцентр и восемь поселков, занимает территорию, которая сравнима с территорией некоторых европейских стран. При этом здесь живут 5380 человек. 70 процентов населения составляют коренные жители долгане, - рассказывает сотрудник администрации сельского поселения Хатанга Филипп Платонов.

По словам режиссера местного центра народного творчества долганки Ольги Пупковой, всего представителей ее народа насчитывается около пяти тысяч человек.

- Долгане - один из пяти этносов, проживающих на Таймыре. Это очень молодой этнос, возникший в 18-19 веках при слиянии якутов, эвенков и русских поселенцев. Долгане относятся к тюрской группе, но при этом они рано приняли православие, - рассказывает она.

А вот другой коренной народ Таймыра нганасане является очень древним. Сейчас их насчитывается 600 человек во всем мире. Нганасанка Надежда (Асянду) Котельникова рассказала корреспонденту "РГ" о своем народе.

- Исследования показывают, что мы связаны родством с индейцами Патагонии. Наши предки пришли на Таймыр из Северной Америки. Даже длинные курительные трубки долган похожи на те, которыми пользуются индейцы. Традиционные верования нганасан связаны с идолопоклонством. Мы верим природе, солнцу, земле, огню, - говорит собеседница "РГ".

Впрочем, представители коренных народов прекрасно уживаются в Хатанге с христианами. Большинство приняли православие. А во время службы в местном храме используется долганский язык.