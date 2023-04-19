Бразилия проводит красочные мероприятия в честь Дня коренных народов

В Бразилии прошли красочные мероприятия в честь Дня коренных народов, который отмечается ежегодно 19 апреля. Он дает возможность узнать о коренных народах страны и популяризировать их уникальную культуру.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

Эта дата, учрежденная указом президента Жетулиу Варгаса в 1943 году, признает и чествует коренные народы Бразилии, позволяя им проводить праздничные мероприятия, в том числе традиционные ритуалы.

В Рио-де-Жанейро празднования проходили два дня подряд, в течение которых более 500 коренных жителей из 25 племен по всей стране демонстрировали свои характерные ремесла, роспись по телу и траволечение, исполняли песни и танцы, а также рассказывали историю и легенды племен.

Кроме того, состоялся семинар, посвященный коренным народам в городских районах. Об этом сообщает CCTV+, партнер сети TV BRICS.

В Сан-Паулу, крупнейшем городе Бразилии, в недавно отремонтированном Музее культур коренных народов было представлено множество произведений искусства.

В Гоясе, бразильском штате, расположенном в Южно-Центральном регионе, празднования особого дня прошли под звуки деревянных барабанов и бамбуковых флейт, которые сопровождали традиционный жертвенный обряд коренных народов.

По данным Организации Объединенных Наций, в мире насчитывается около 476 миллионов коренных жителей, проживающих примерно в 90 странах и регионах, в том числе 850 тысяч – в Бразилии.