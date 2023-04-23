Тайны Чёрного моря: какие погибшие корабли до сих пор не нашли

В Чёрном море лежит множество затонувших кораблей. Судьба у всех разная: одни давно стали объектами показа во время подводных экскурсий, другие найдены, но лежат на больших глубинах. Названия третьих, обнаруженных недавно, мелькают в сообщениях об успехах подводных экспедиций: например, пароход «Веста», во время Русско-Турецкой войны 1877 года выстоявший против броненосного корвета противника.

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Но о некоторых кораблях и самолётах, исчезнувших в море или над ним, по сей день нет достоверной информации.

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Иногда известны координаты места гибели, в архивах сохранились показания очевидцев и рапорты — а годы и даже десятилетия поисков безрезультатны. Самый яркий пример, конечно, пассажирско-грузовой теплоход «Армения». Он вышел утром 7 ноября из Ялты, увозя раненых бойцов и людей, пытающихся эвакуироваться. Согласно рапорту, через три с половиной часа теплоход был атакован немецким самолётом-торпедоносцем. Одна из торпед попала в носовую часть — и «Армения» затонула в течение трёх-четырёх минут. Точное количество погибших людей неизвестно — около пяти тысяч. Спастись удалось восьмерым. «Армению» искали упорно. Двенадцать лет назад дно на предполагаемом месте гибели корабля спустился американец Роберт Баллард, который нашёл знаменитый «Титаник». Но его судно, «нафаршированное» самой чувствительной техникой, не «нащупало» погибший пароход. Ничего — даже обломков, которые могло рассеять по дну. Скорей всего, считают специалисты, место гибели указано неверно.

Вокруг пропавших во время войны так и не найденных до сих пор судов сложились легенды. Как, например, про немецкий транспорт «Кларисон» — он так и не дошёл до берегов Румынии. И должен, по слухам, лежать на дне морском где-то недалеко от мыса Тарханкут. А перевозил в своих трюмах якобы сокровища, награбленные в музеях Крыма и Краснодарского края. Кстати, дайверы рассказывают, что после войны жители сёл, что неподалёку от Евпатории находили после штормов обрывки расшитых золотом тканей — возможно, на каком-то затонувшем судне могли везти, например, коллекцию традиционной крымской одежды или ризы священников из ограбленных храмов.

Кстати, пару лет назад одна из таких легенд развеялась, когда был найден пропавший транспорт «Boy Feddersen». Он до войны носил имя «Харьков», дважды погибал и дважды был реанимирован. В первый раз, в 1933 году, во время шторма его просто разорвало грузом набухших в трюме бобов. Носовую часть удалось спасти, и севастопольские судостроители корабль восстановили. А в 1941 году судно было ушло под воду после бомбёжки в Николаеве. Восстановили его немцы, а потопила в 1944 году советская авиация. Экспедиция Черноморского центра подводных исследований обнаружила его на глубине 95 метров. По словам заместителя директора Черноморского центра морских исследований Виктора Вахонеева, никаких золотых слитков, антиквариата, секретного оружия — в общем, всего, чем молва «нагружала» корабль», транспорт не перевозил.

В новейшей истории Крыма таинственные исчезновения тоже случались. Так, ночью с 27 на 28 сентября 1996 года перестал выходить на связь отправившийся из Севастополя небольшой рыболовецкий сейнер «САОР-3». Корабль просто исчез, будто его не было. Никаких примет крушения: масляных пятен, обломков. Неделя активного поиска ничего не дала, известно было, что когда прервалась связь, судно находилось у мыса Лукулл.

Уже вскоре версии происшедшего СМИ предлагали самые невероятные: судно угнали пираты; его арестовали за контрабанду в Стамбуле; экипаж с кораблём подался к берегам Болгарии или Румынии…

Проверялись все предположения. Даже гибель корабля от возможного попадания ракеты или снаряда — в день исчезновения корабля проходили учения Черноморского флота РФ. Эта версия сразу «сдулась»: учения шли в 80 милях от мыса Лукулл, и территория их проведения была оцеплена военными кораблями. Но даже если какая-то ракета и «заблудилась», она не могла нанести значительных повреждений судну, поскольку была без боевой части.

Более-менее правдоподобное предположение появилось через два года, когда неподалёку от того же мыса Лукулл погиб сейнер-траулер «Шторм». Он мог бы точно так же «пропасть без вести», как и «САОР-3», если бы не два обстоятельства. Первое — уцелел свидетель, кок судна. Он рассказал, что когда корабль поднял трал, в ячеях проглядывал посторонний предмет — «большая чёрная бочка». Капитан судна ещё успел сказать, что такие «бочки» тут поднимали и раньше. А потом прогремел взрыв. Кроме кока спасся вылезший на плавающую доску корабельный пёс. Второе обстоятельство — дело было в июле, вода тёплая, не штормило. Поэтому спасшиеся дождались подхода идущего к месту катастрофы судна.

Кстати, 1996 год оказался щедрым на морские катастрофы. 31 октября с военного аэродрома в посёлке Кировское взлетел МИГ-29 ВВС Украины. И не вернулся. Связь прервалась где-то надо морем. Больше трёх недель ничего не было известно о судьбе самолёта, предполагалось даже, что пилот мог податься в Турцию. Но затем в море, районе Евпатории, отыскали обломки самолёта. Что именно случилось, так и осталось неизвестным, достать «чёрный ящик» даже не пытались, слишком большая глубина — около 800 метров, в месте предполагаемого крушения самолёта.