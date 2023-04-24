На фестивале «Дикая Мята» состоится гастрономический пикник

Организаторы фестиваля «Дикая Мята» объявили о проведении гастрономического пикника «Август» на легендарном «дикомятном» поле.
Новый фестиваль состоится 12–13 августа 2023 года и соберет в одном месте не только музыкантов, художников, писателей и поэтов, но и всех представителей большого и малого бизнеса, фермерских и садовых угодий Тульской области. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Тульской области.
В прошедшие выходные на территории кемпинга «Дикая Мята Кэмп» в честь гастрономического пикника «Август» организаторы фестиваля вместе с партнерами, ключевым из которых являлся постоянный партнер фестиваля - компания ЦИОН РУС - производитель ионитных субстратов для выращивания растений ТМ ZION, провели закладку яблоневого сада и посадили первые 50 деревьев на новой грушевой аллее.
Традиционно посадка всех деревьев в рамках мероприятия проводилась с использованием ионитных субстратов, в этот раз для плодово-ягодных культур, которые помогут всем посаженным деревьям легко прижиться на новом месте, а в недалеком будущем дать хороший урожай экологически чистых фруктов. И это только начало - в следующем году будет заложен грушевый сад, который станет неотъемлемой частью гастрономического пикника.
Мне кажется, сейчас такое время, когда надо, как можно больше времени уделять созиданию: строить дома, сажать деревья, растить детей. Простые и понятные истины, но держаться нужно именно за них. Переехав в Тульскую область, мы убедились, что здесь много талантов не только в культурной сфере, но и в гастрономии, туризме. Это быстрорастущий регион, и мы рады, что территория фестиваля «Дикая Мята» станет площадкой , где можно собирать все лучшее, что есть в Тульской области, - комментирует продюсер фестиваля Андрей Клюкин.
Тула по праву считается одной из главных гастрономических столиц России и славится своими фермерскими и садовыми угодьями, и, конечно, гастрономическими традициями. Сыры тульских сыроваров, которые признаны в России и за рубежом, сидроварни, которые производят потрясающие напитки из яблок и груш, белевская пастила, агрофермы, производители хлеба - все это гордость Тульской области. И на новом фестивале все местные блюда и продукты будут представлены в максимально большом объеме.
Известно, что на гастрономическом пикнике будут работать маркет с фермерскими продуктами и сопутствующими товарами для приготовления еды, большой фудкорт, пройдут кулинарные мастер-классы.
Планируется работа детской зоны, кемпинга, парковки.
И, конечно, команда «Дикой Мяты» готовит уникальную, интересную программу для гостей фестиваля. Музыканты, поэты, художники, актеры театра и кино соберутся на гастрономическом пикнике «Август», чтобы создать тонкую и душевную атмосферу русского прованса.