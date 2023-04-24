На фестивале «Дикая Мята» состоится гастрономический пикник

Мне кажется, сейчас такое время, когда надо, как можно больше времени уделять созиданию: строить дома, сажать деревья, растить детей. Простые и понятные истины, но держаться нужно именно за них. Переехав в Тульскую область, мы убедились, что здесь много талантов не только в культурной сфере, но и в гастрономии, туризме. Это быстрорастущий регион, и мы рады, что территория фестиваля «Дикая Мята» станет площадкой , где можно собирать все лучшее, что есть в Тульской области, - комментирует продюсер фестиваля Андрей Клюкин.