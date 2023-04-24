Группа «СЛОТ» представила клип и трек «Круги на воде» в симфонической аранжировке
В преддверии предстоящих концертов с симфоническим оркестром группа «СЛОТ» выпустила клип и трек «Круги на воде» в новой симфонической аранжировке. К традиционным тяжелым гитарным риффам добавилась грандиозность струнных и духовых, которые придали песне уникальное звучание на стыке рока и классической музыки. Над новой версией «Круги на воде» группа работала более полугода, а видеоклип был создан при помощи современных нейросетей.
Игорь «Кэш» Лобанов:
- Мы живём в ураганное время. Мир меняется с такой скоростью и таким ускорением, что только успевай адаптироваться. Во все области творчества, вышибая дверь плечом, врываются нейросети. Скоро это будет обыденным делом, а пока нейромозги только пробуют себя, но результаты уже потрясающие.
И это наш первый нейроклип, не нейро уже было много, пора осваивать неведомые пространства. В некотором смысле, рок-группа, выступающая с симфоническим оркестром, это тоже нейро-генерация. Так что всё сходится. Смотрите клип, смотрите, чтобы не закружилась голова!
Шестьдесят человек на сцене, новое прочтении известных песен и уникальная сценография – большие концерты группы «Слот» с симфоническим оркестром и хором под управлением дирижера Леонида Казакова состоятся 12 мая в Крокус Сити Холл в Москве и 18 мая в ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге.