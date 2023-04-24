Группа «СЛОТ» представила клип и трек «Круги на воде» в симфонической аранжировке

- Мы живём в ураганное время. Мир меняется с такой скоростью и таким ускорением, что только успевай адаптироваться. Во все области творчества, вышибая дверь плечом, врываются нейросети. Скоро это будет обыденным делом, а пока нейромозги только пробуют себя, но результаты уже потрясающие.



И это наш первый нейроклип, не нейро уже было много, пора осваивать неведомые пространства. В некотором смысле, рок-группа, выступающая с симфоническим оркестром, это тоже нейро-генерация. Так что всё сходится. Смотрите клип, смотрите, чтобы не закружилась голова!