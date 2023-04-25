Русский музей: первый про русское искусство
25 апреля 1895 года русский император Николай II подписал указ «Об учреждении особого установления под названием «Русский Музей Императора Александра III».
Идея организации государственного фонда национального искусства витала в русском обществе с середины XIX века. Александр III очень хорошо разбирался в живописи, именно ему принадлежит мысль создания всенародного музея, но задуманное осуществил уже его сын Николай II. Так, в Михайловском дворце открылся первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства.
Сегодня это крупнейшее в мире хранилище художественных ценностей, известный реставрационный центр, авторитетный научно-исследовательский институт, один из крупнейших центров культурно-просветительской и научно-методической работы, курирующий деятельность 260 художественных музеев страны. Уникальный архитектурный комплекс из дворцов и садов распложен в самом сердце Санкт-Петербурга. Основная ретроспективная экспозиция музея находится в Михайловском дворце (архитектор Карл Росси, 1819-1825 гг.), построенном для сына императора Павла I Великого князя Михаила Павловича, и в корпусе Бенуа, первоначально построенном как выставочный павильон Академии художеств (архитекторы Л.Н.Бенуа и И.С.Овсянников, 1914-1919 гг.).
За последние 25 лет в результате реализации программы развития музейного комплекса «Возрождение» в состав Русского музея вошли такие крупные исторические объекты, как Мраморный дворец, Михайловский замок, Строгановский дворец, Летний и Михайловский сады. Общая площадь территории музея в настоящее время составляет более 30 га. В исторических зданиях хранятся более 440 тысяч экспонатов, охватывающих все исторические периоды развития русского искусства.
Ежегодно в музее организуется более 50 временных экспозиций, экспонаты регулярно выставляются в российских городах и за рубежом. Уже более 10 лет указом Президента России Государственный Русский музей отнесён к особо ценным объектам культурного наследия страны.
Музейное дело (в современном понимании этого слова) неразрывно связано с эпохой царствования Петра I. Сегодня в России насчитывается около 3000 государственных музеев федерального, регионального и муниципального уровней. Наиболее распространена классификация музеев по профилю: исторические, художественные, искусствоведческие, литературные, архитектурные, естественно-научные, технические, отраслевые, комплексные.
Эксперты Главгосэкспертизы ежегодно рассматривают проектно-сметную документацию по объектам культурного наследия, в том числе по музеям. Не так давно было выдано положительное заключение на создание в столичном районе Хамовники экспозиционно-выставочного музейного центра, который войдет в структуру Государственного исторического музея.