Русский музей: первый про русское искусство

25 апреля 1895 года русский император Николай II подписал указ «Об учреждении особого установления под названием «Русский Музей Императора Александра III».

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Идея организации государственного фонда национального искусства витала в русском обществе с середины XIX века. Александр III очень хорошо разбирался в живописи, именно ему принадлежит мысль создания всенародного музея, но задуманное осуществил уже его сын Николай II. Так, в Михайловском дворце открылся первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства.

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Сегодня это крупнейшее в мире хранилище художественных ценностей, известный реставрационный центр, авторитетный научно-исследовательский институт, один из крупнейших центров культурно-просветительской и научно-методической работы, курирующий деятельность 260 художественных музеев страны. Уникальный архитектурный комплекс из дворцов и садов распложен в самом сердце Санкт-Петербурга. Основная ретроспективная экспозиция музея находится в Михайловском дворце (архитектор Карл Росси, 1819-1825 гг.), построенном для сына императора Павла I Великого князя Михаила Павловича, и в корпусе Бенуа, первоначально построенном как выставочный павильон Академии художеств (архитекторы Л.Н.Бенуа и И.С.Овсянников, 1914-1919 гг.).

За последние 25 лет в результате реализации программы развития музейного комплекса «Возрождение» в состав Русского музея вошли такие крупные исторические объекты, как Мраморный дворец, Михайловский замок, Строгановский дворец, Летний и Михайловский сады. Общая площадь территории музея в настоящее время составляет более 30 га. В исторических зданиях хранятся более 440 тысяч экспонатов, охватывающих все исторические периоды развития русского искусства.

Ежегодно в музее организуется более 50 временных экспозиций, экспонаты регулярно выставляются в российских городах и за рубежом. Уже более 10 лет указом Президента России Государственный Русский музей отнесён к особо ценным объектам культурного наследия страны.

Музейное дело (в современном понимании этого слова) неразрывно связано с эпохой царствования Петра I. Сегодня в России насчитывается около 3000 государственных музеев федерального, регионального и муниципального уровней. Наиболее распространена классификация музеев по профилю: исторические, художественные, искусствоведческие, литературные, архитектурные, естественно-научные, технические, отраслевые, комплексные.