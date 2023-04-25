На спектакле «Сказки Андерсена» произойдут неожиданные превращения и исчезновения

Московский театр иллюзии представляет спектакль «Сказки Андерсена» 29 апреля и 13 мая на новой сцене.

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В основу постановки положены несколько знаковых произведений великого датского писателя.

Среди них - «Оле Лукойе», «Пастушка и трубочист», «Цветы маленькой Иды», «Оловянный солдатик» и др.

Вместе с персонажами любимых детских сказок зрители побывают на волшебном балу цветов, прогуляются по крышам ночного Копенгагена и поразятся преданности рыцаря, отдавшего свое сердце изящной бумажной балерине.

Каждая история будет чудесным образом возникать перед глазами публики прямо из таинственного зонтика Оле-Лукойе. Всякий раз, когда хранитель детских снов будет раскрывать свой волшебный зонтик, на сцене будет разворачиваться очередной сюжет. Каждая история будет подаваться с помощью выразительных средств иллюзионного жанра — видеоэффектов, сменяющихся декораций, ментальной магии, необычных трансформаций, неожиданных исчезновений и превращений.

Режиссёр — Евгения Белолипская, музыка — Денис Новиков, художник по костюмам и декорациям - Наталья Амирджанян. В ролях: Оле Лукойе — А. Ермак; Кукла Софи и Пастушка — Н. Гусакова; Трубочист — В. Таукчи ; Китайский болванчик — С. Юдин. С, Черт из табакерки — И Тюнин; Оловянный солдатик — Р. Надралиев; Балерина - Е. Бурлака.

Продолжительность спектакля — 1 час 20 минут без антракта

Показы спектакля «Сказки Андерсена» пройдут:

29 апреля в 18.00;

13 мая в 17.00.

Адрес театра: ул. Лазо, д.3