На спектакле «Сказки Андерсена» произойдут неожиданные превращения и исчезновения

На спектакле «Сказки Андерсена» в Московском театре иллюзии произойдут неожиданные превращения и исчезновения
Московский театр иллюзии представляет спектакль «Сказки Андерсена» 29 апреля и 13 мая на новой сцене.
В основу постановки положены несколько знаковых произведений великого датского писателя.
Среди них - «Оле Лукойе», «Пастушка и трубочист», «Цветы маленькой Иды», «Оловянный солдатик» и др.
Вместе с персонажами любимых детских сказок зрители побывают на волшебном балу цветов, прогуляются по крышам ночного Копенгагена и поразятся преданности рыцаря, отдавшего свое сердце изящной бумажной балерине.
Каждая история будет чудесным образом возникать перед глазами публики прямо из таинственного зонтика Оле-Лукойе. Всякий раз, когда хранитель детских снов будет раскрывать свой волшебный зонтик, на сцене будет разворачиваться очередной сюжет. Каждая история будет подаваться с помощью выразительных средств иллюзионного жанра — видеоэффектов, сменяющихся декораций, ментальной магии, необычных трансформаций, неожиданных исчезновений и превращений.
Режиссёр — Евгения Белолипская, музыка — Денис Новиков, художник по костюмам и декорациям - Наталья Амирджанян. В ролях: Оле Лукойе — А. Ермак; Кукла Софи и Пастушка — Н. Гусакова; Трубочист — В. Таукчи ; Китайский болванчик — С. Юдин. С, Черт из табакерки — И Тюнин; Оловянный солдатик — Р. Надралиев; Балерина - Е. Бурлака.
Продолжительность спектакля — 1 час 20 минут без антракта
Показы спектакля «Сказки Андерсена» пройдут:
29 апреля в 18.00;
13 мая в 17.00.
Адрес театра: ул. Лазо, д.3
Больше информации на сайте.