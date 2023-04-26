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2 часа назад

В Тибете расширят до 600 га самый высокогорный виноградник в мире

Российская Газета

Виноградник с названием Land & Super-High Altitude расположен на высоте 3 563 метра над уровнем моря недалеко от Лхасы. В 2018 году он был признан Книгой рекордов Гиннеса самым высокогорным в мире. Теперь власти хотят расширить посадки до 600 гектаров, и организовать винный туризм. Это позволит создать новые рабочие места в горных районах, сообщает журнал Blick.

В Тибете расширят самый высокогорный виноградник в мире
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Долгое время виноградники в высокогорной долине региона Сальта в Аргентине считались самыми высокогорными в мире. Однако в 2013 году виноградные лозы начали выращивать в далеком Тибете при поддержке местного правительства. Вскоре стало ясно, что на высоте более 3 500 метров необходимо проводить другие работы по выращиванию винограда, чем в низменных зонах.

Хотя экстремальные высоты означают больше солнечного света и меньший риск заболеваний виноградных лоз, в Тибете также есть серьезные проблемы. Речь идет о перепадах температур, засухе, солнечных ожогах винограда, песчаных бурях и ранних заморозках. Чтобы справиться с этими сложными условиями, используются интеллектуальные ирригационные системы, а также относительно поздний сбор урожая, позволяющий винограду полностью созреть. Насколько хорошие вина, будут, в конечном итоге, на вкус в Тибете, покажет будущее, полагают специалисты.

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