В Тибете расширят самый высокогорный виноградник в мире

Виноградник с названием Land & Super-High Altitude расположен на высоте 3 563 метра над уровнем моря недалеко от Лхасы. В 2018 году он был признан Книгой рекордов Гиннеса самым высокогорным в мире. Теперь власти хотят расширить посадки до 600 гектаров, и организовать винный туризм. Это позволит создать новые рабочие места в горных районах, сообщает журнал Blick.

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Долгое время виноградники в высокогорной долине региона Сальта в Аргентине считались самыми высокогорными в мире. Однако в 2013 году виноградные лозы начали выращивать в далеком Тибете при поддержке местного правительства. Вскоре стало ясно, что на высоте более 3 500 метров необходимо проводить другие работы по выращиванию винограда, чем в низменных зонах.