В Крыму стартовал фестиваль цветения сакуры

Беседуя с журналистами, директор курорта Самвел Саруханян отметил, что общее число гостей фестиваля, который продлится до 30 апреля, составит порядка пяти тысяч. Гостей ожидает насыщенная программа, включающая выступления артистов, чайные церемонии, мастер-классы с участием мастеров различных японских искусств, японскую ярмарку и фотосессии под сакурой. У желающих также будет возможность заняться медитацией с приглашенными экспертами, поиграть в японские игры и послушать концерт японской музыки, насладиться фаер-шоу, а также посетить гастроужин «7 принципов самурая».

Рассказывая о японском саде, собеседник агентства назвал его одним из самых уникальных мест, где можно увидеть цветение сакуры. «Для строительства сада в шесть гектаров было привезено 1,7 тысячи тонн камней из Японии, которые два месяца плыли на морском судне в Крым», — указал он, добавив, что все установленные в саду постройки были сделаны в Японии по каркасно-балочному типу, привезены в разобранном виде и собирались в саду мастерами из Киото.