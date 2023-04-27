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Жители Анапы обеспокоились, что Кипарисовое озеро неожиданно пересохло

Такое явление обычно происходит в середине лета.

Жители Анапы обеспокоились, что Кипарисовое озеро неожиданно пересохло
© runews24.ru

Жители Анапы сообщили в социальных сетях, что сейчас кипарисы стоят в сухой земле. Дожди уровень озера не сильно подняли.

Уровень воды сейчас упал минимум на два метра от значений 2022 года, пишет «Живая Кубань» со ссылкой на местного блогера.

В сети также опубликовали снимки высохшего Кипарисового озера. Там, где ранее была вода, земля потрескалась от засухи.

Жители Анапы считают, что кипарисы нужно поливать водой из пожарной машины, чтобы они получили необходимую влагу.

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