Жители Анапы обеспокоились, что Кипарисовое озеро неожиданно пересохло

Такое явление обычно происходит в середине лета.

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Жители Анапы сообщили в социальных сетях, что сейчас кипарисы стоят в сухой земле. Дожди уровень озера не сильно подняли.

Уровень воды сейчас упал минимум на два метра от значений 2022 года, пишет «Живая Кубань» со ссылкой на местного блогера.

В сети также опубликовали снимки высохшего Кипарисового озера. Там, где ранее была вода, земля потрескалась от засухи.