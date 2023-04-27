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В музее Екатеринбурга устроят пивную вечеринку с розыгрышем картины

Музей Андеграунда 29 апреля отметит свой первый День рождения. В честь этого представители выставочной площадки Екатеринбурга проведут презентацию фирменного пива, устроят концерт и разыграют картину из коллекции музея. Об этом URA.RU рассказали в учреждении.

В музее Екатеринбурга устроят пивную вечеринку с розыгрышем картины
© Ura.Ru

«Вечеринка в честь Дня рождения Музея Андеграунда! Нас ждет насыщенная, интересная программа: презентация фирменного пива „Боже, храни андеграунд“, созданного совместно с баром „Нельсон Совин“ и пивоварней Red Rocket Brewery, ночная экскурсия от директора Ольги Комлевой», — рассказали в центре культуры.

Также гостей ждет розыгрыш картины из коллекции Музея Андеграунда и музыкальный вечер — за диджейский пульт встанет дуэт «Виниловые беспорядки». Мероприятие стартует 29 апреля в 19:00 и продлится до полуночи. Билет стоит 500 рублей, в который включено одно пиво.

Музей Андеграунда открылся в Екатеринбурге 28 апреля 2022 года. Это единственная площадка, которая имеет в коллекции более 1000 произведений мастеров советского художественного андеграунда из Свердловска, Москвы, Ленинграда, Одессы.

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