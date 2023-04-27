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В Перу найдена спрятанная в "контейнер" 1000-летняя мумия

Археологи при проведении раскопок на окраине Лимы, столицы Перу, обнаружили мумию подростка возрастом более 1000 лет. Она была завернута в специальный погребальный саван.

В Перу найдена спрятанная в "контейнер" 1000-летняя мумия
© Российская Газета

Как сообщает Arkeonews, мумия была найдена при проведении раскопок на археологическом участке в Кахамаркилье. Ранее в этом же районе было обнаружено еще около двух десятков мумий. Ученые предполагают, что эти люди могли быть принесены в жертву богам порядка тысячи лет назад.

Мумифицированные останки подростка были завернуты в погребальный саван вместе с предметами керамики, веревкой и кусочками кожи. Сама мумия находилась в подземной гробнице, куда ее, вероятно, поместили в ходе церемонии ритуального жертвоприношения. Археологи также отмечают хорошую степень сохранности мумии, что позволит тщательно изучить ее в лабораторных условиях.

Предварительный анализ показал, что захоронение датируется периодом между 1100 и 1200 годами нашей эры. Определенные детали указывают на его возможную принадлежность к культурам Лимы или Ичмы. В частности, анализ керамики показал, что она была создана жителями прибрежной территории. А прибрежным населением считается народ Лимы, который находился под сильным влиянием культуры Ичма.

Исследователи указывают на то, что найденная гробница отличается от других соседних захоронений. Большинство мумий в Кахамаркилье были найдены в простых гробницах или погребальных камерах. А тело этого подростка было помещено в некое подобие "контейнера". Добавим, что при проведении раскопок в этом районе археологи также обнаружили руины четырех пирамидальных храмов и стен таинственного сооружения, похожего на лабиринт.

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