В Англии дети разрисовали 230-летнюю статую в музее

В Англии дети разрисовали мелками 230-летнюю статую в музее, куда пришли на экскурсию, пишет Daily Star.

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В музее сообщили, что пострадала статуя божества из древнегреческой мифологии. Дети разрисовали голову скульптуре синими мелками, которые бесплатно раздавали на Пасху.

«Мы были встревожены тем, что это произошло, и команда музея по понятным причинам была расстроена таким открытием», — говорится в сообщении.

К счастью, реставраторам удалось стереть мел со статуи без использования дополнительных химических средств, которые могли бы нанести вред музейному экспонату.

«Подобные инциденты очень редки. Миллионы посетителей ценят и уважают места, находящиеся под нашим контролем», — добавили представители музея.

О том, понес ли кто-то наказание в результате инцидента, не сообщается.