«Дикая Мята 2023»: ночь небывалых скидок с 30 апреля на 1 мая

«Дикая Мята 2023»: традиционная ночь небывалых скидок пройдет с 30 апреля на 1 мая, объявлены победители конкурса «дикорастущей музыки», на фестивальном поле началась стройка концертного клуба!

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16–18 июня 2023

Тульская обл., Алексинский р-н, пос. Бунырево.

Билеты на mintmusic.ru

До крупнейшего независимого музыкального фестиваля «Дикая Мята» осталось меньше двух месяцев. В этом году open-air пройдет 16–18 июня на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево), которое уже много лет собирает меломанов со всей страны. Гостей фестиваля в 2023 году ждет 100 концертов за три дня — рок, инди, альтернатива, фолк — представили самых разных музыкальных жанров выступят на нескольких сценах фестиваля.

Ночь скидок на «Дикой Мяте»

Ежегодная ночная акция легендарных скидок по традиции состоится в Вальпургиеву ночь – с 22:00 30 апреля до 10:00 1 мая у всех желающих появится возможность купить билеты на фестиваль по невероятно низкой цене.

Древняя легенда гласит: в летописи 1250 года о чудесах, по которой мудрец обучал юного короля Мангуса VI и рассказывал о морской деве «маргигр», что до пояса выглядит, как женщина с длинными рукавами и мягкими волосами, от пояса и ниже у нее рыбьи хвост, чешуя и плавники. Именно так впервые был запечатлен образ русалки на страницах Speculum regale. Этот год мы считаем - годом рождения нашей русалки и в честь этого праздника, дарим всем скидку в 1250 рублей на взрослые абонементы. Организаторы предупреждают, что билеты, купленные по акции, не подлежат возврату.

Новые имена в лайн-апе фестиваля

Общеизвестный факт: фестиваль «Дикая Мята» ежегодно открывает новые имена на отечественной музыкальной арене.

Пресс-служба

И этот год не стал исключением: на конкурс «дикорастущей» музыки было прислано 1500 заявок, из которых 85 коллективов попали в шорт-лист для народного голосования. Поклонники фестиваля на протяжении недели отдавали свои голоса за понравившихся музыкантов и в итоге определили 10-тку финалистов. Экспертное жюри в составе продюсера фестиваля Андрея Клюкина, радиоведущего и музыкального критика Бориса Барабанова, основателя и вокалиста The Hatters Юры Музыченко, вокалистки Cheese People Ольги Чубаровой и представителей компании «Мангазея», определило финальную пятерку победителей. Gilead, Otta-orchestra, hehehe, River Bridge и «Мэнсон Флэтчер» - смогут бесплатно записать свои треки в студии «Дикой Мяты», а также выступят в этом году на фестивале.

- Погружение в этот конкурс было невероятно интересным! И первое, что хочется сказать: классной музыки было больше, чем может вместить этот конкурс, ее больше, чем может вместить наш фестиваль или даже наш кэмп, где концерты идут круглогодично! И второе: мы всегда открыты новой музыке, и, если сейчас кто-то из артистов не прошел конкурс, это не значит ровным счетом ничего — музыка не спорт и каждый талантливый музыкант найдет своего зрителя, и мы будем в этом помогать как можем, - прокомментировал продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Лайн-ап «Дикой Мяты-2023»: Леонид Агутин, The Hatters, Lumen, Sati Ethnica, polnalyubvi, Alai Oli, Green Apelsin, «Нейромонах Феофан», «Заточка», Drummatix, Jane Air, Найк Борзов, «Слот», Меги Гогитидзе, Stigmata, «Аффинаж», Wildways, Антоха МС, Palc, «Казускома», Spokan Girls, «Сруб», Пол Пунш, DenDerty, «Хмыров», «Ермак!», Васса Железнова, «Вереница», «Собачий Lie», «Видеокассета твоих родителей», Маяк, Soltwine, «Манго Буст», «Приятели покойного», «Сегодняможно», «ищикосьеву», Balkanimans band, «Чемодан Гризли» и многие другие.

На фестивальном поле появился яблоневый сад и возводится концертный клуб

«Дикая Мята 2023» будет удивлять гостей не только музыкальной программой и развлечениями, но и новыми объектами, которые возводятся прямо сейчас. Так, на территории фестиваля рядом с кинотеатром появится концертный клуб, постройка которого началась некоторое время назад. Планируется, что после фестиваля новое заведение будет работать круглогодично и радовать гостей кемпинга и местных жителей выступлениями известных и малоизвестных артистов.

- Каждые выходные в нашем кафе проходят концерты молодых артистов и некоторые из них попали в лайн-ап фестиваля. В какой-то момент мы осознали, что не можем вместить всех желающих на выступлениях, поэтому и появилась идея к фестивалю построить концертный клуб! Надеюсь, что он также станет местом притяжения и полюбится нашим гостям, - комментирует Андрей Клюкин.

Также на территории кемпинга организаторы фестиваля совместно с партнерами посадили яблоневый сад и грушевую аллею.

Пресс-служба

Традиционно посадка всех деревьев проводилась с использованием ионитных субстратов, в этот раз для плодово-ягодных культур, которые помогут всем деревьям легко прижиться на новом месте, а в недалеком будущем дать хороший урожай экологически чистых продуктов. И это только начало – было объявлено, что в августе 2023 на территории пройдет новый гастрономический пикник, а в следующем году будет заложен грушевый сад.

«Дикая Мята» — 3 дня музыки и любви! Это будет легендарно!

16-18 июня 2023, Тульская область, Алексинский район, поселок Бунырево

Стоимость билетов: от 1500 до 6000 рублей.

Билеты и подробная информация — на официальном сайте «Дикой Мяты» mintmusic.ru