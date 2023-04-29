Где в Крыму можно увидеть цветение диких тюльпанов

Дикорастущие тюльпаны распускаются в заповедниках полуострова в конце апреля - начале мая.

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Тюльпаны, занесенные в Красную книгу, в основном растут на Керченском полуострове в восточной части Крыма. Каждый год они цветут на территории Опукского заповедника. Также их можно встретить в Караларском природном парке.

Самый распространенный вид - тюльпан душистый (или тюльпан Шренка). Лепестки имеют красный, желтый, а иногда розовый или сиреневый окрас. На Керченском полуострове во время массового цветения образуются тюльпановые поля, популярные у блогеров и туристов.

В Опукском заповеднике тюльпаны растут в степи вокруг знаменитого розовым цветом воды Кояшского озера. Однако в этом году цветов не так много, сообщила "РГ" специалист по развитию познавательного туризма ФГБУ "Заповедный Крым" Юлия Балахтинова.

- Больше всего тюльпанов Шренка попадается на маршруте "Приозерный". Он открыт для самостоятельного посещения, - рассказала Балахтинова. - Однако год на год не приходится. Бывает, что мы видим массовое цветение тюльпанов, целые поля, а бывают годы, когда их совсем мало. И 2023-й как раз такой - в основном представлены одиночные цветы.

Тюльпан душистый цветет в конце апреля - начале мая в течение двух недель. Также в заповеднике можно встретить небольшие желтые тюльпаны Биберштейна. Они распускаются в середине апреля, полюбоваться ими можно на маршруте "Урочище Опук".

Чтобы попасть на территорию Опукского заповедника, надо оформить разрешение на сайте. Для жителей Крыма и Севастополя вход бесплатный, но пропуск все равно надо оформить. А для жителей других регионов посещение заповедника стоит 200 рублей, детям и льготникам вход бесплатный. Оформить пропуск также можно по адресу: пгт. Советское, Долосское шоссе, 2.