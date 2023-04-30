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Первый в Эмиратах парк крокодилов открыли в Дубае

В Дубае открылся первый в Эмиратах парк крокодилов. Он занимает площадь в 20 тысяч квадратных метров, сообщает «МИР 24».

Первый в Эмиратах парк крокодилов открыли в Дубае
© Мир24

250 рептилий собраны из разных стран Азии, Африки и Америки. При этом все они разного возраста – от детенышей и подростков до взрослых в полном расцвете сил. Есть и весьма почтенные экземпляры. Посетители могут посмотреть на животных с разных ракурсов, познакомиться с их повадками, узнать, чем и как питаются. И это не просто зоопарк. Это и аквариум, и музей естественной истории.

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