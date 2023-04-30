Первый в Эмиратах парк крокодилов открыли в Дубае

250 рептилий собраны из разных стран Азии, Африки и Америки. При этом все они разного возраста – от детенышей и подростков до взрослых в полном расцвете сил. Есть и весьма почтенные экземпляры. Посетители могут посмотреть на животных с разных ракурсов, познакомиться с их повадками, узнать, чем и как питаются. И это не просто зоопарк. Это и аквариум, и музей естественной истории.