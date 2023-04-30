3 страны, где можно оформить банковскую карту россиянам

Visa Classic — 19 550 руб, Visa Gold — 39 000 руб. Эта сумма пойдет за обслуживание на год вперед.

Сроки: 3—5 дней.

Unibank — единственный, где можно оформить карту только по загранпаспорту. Другие банки, например Ardshinbank, могут попросить армянскую симкарту, договор аренды жилья на срок от трех месяцев или трудовой договор с работодателем в Армении. Однако купить сим-карту можно в любом магазине сотовой связи.