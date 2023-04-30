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3 страны, где можно оформить банковскую карту россиянам

Карты Visa, Mastercard и American Express и JCB не работают за границей. Чтобы свободно путешествовать, можно оформить карту иностранного банка. Многие страны ввели запрет на выдачу карт, но "Рамблер" расскажет, где еще это можно сделать.

3 страны, где можно оформить банковскую карту россиянам
© unsplash

Чаще всего россияне едут за картами Беларусь, Грузию и Армению, в некоторых случаях неименную карту, которая позволит делать мелкие покупки можно получить за несколько часов.

Армения

Какие банки оформляют карты: Unibank, Ardshinbank, Converse, Ararat Bank, Evocabank.

Unibank — единственный, где можно оформить карту только по загранпаспорту. Другие банки, например Ardshinbank, могут попросить армянскую симкарту, договор аренды жилья на срок от трех месяцев или трудовой договор с работодателем в Армении. Однако купить сим-карту можно в любом магазине сотовой связи.
  • Visa Classic — 19 550 руб, Visa Gold — 39 000 руб. Эта сумма пойдет за обслуживание на год вперед.
  • Сроки: 3—5 дней.

Беларусь

Какие банки оформляют карты: "БНБ-банк", "МТБанк", "Приорбанк", "Статусбанк" и Zepter.

Для открытия счета нужны паспорт и иногда белорусская симкарта. Некоторые банки, например «Приорбанк», просят внести гарантийный депозит.
  • Комиссия для нерезидентов 8000 руб.
  • Сроки: 1—10 дней в зависимости от банка

Как работает банковская карта

Грузия

Какие банки оформляют карты: Credo, Solo, TBC Bank.

Для оформления карты понадобится загранпаспорт, грузинская симкарта и форма KYC с личными данными клиента — ее заполняют в банке.
  • Заявка в Liberty Bank — 300 рублей, в Bank of Georgia и TBC Bank — 1410 рублей, в другие банки — бесплатно. Банк Credo может работать с перебоями.
  • Сроки: 3 дня
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