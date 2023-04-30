3 страны, где можно оформить банковскую карту россиянам
Карты Visa, Mastercard и American Express и JCB не работают за границей. Чтобы свободно путешествовать, можно оформить карту иностранного банка. Многие страны ввели запрет на выдачу карт, но "Рамблер" расскажет, где еще это можно сделать.
Чаще всего россияне едут за картами Беларусь, Грузию и Армению, в некоторых случаях неименную карту, которая позволит делать мелкие покупки можно получить за несколько часов.
Армения
Какие банки оформляют карты: Unibank, Ardshinbank, Converse, Ararat Bank, Evocabank.
Unibank — единственный, где можно оформить карту только по загранпаспорту. Другие банки, например Ardshinbank, могут попросить армянскую симкарту, договор аренды жилья на срок от трех месяцев или трудовой договор с работодателем в Армении. Однако купить сим-карту можно в любом магазине сотовой связи.
- Visa Classic — 19 550 руб, Visa Gold — 39 000 руб. Эта сумма пойдет за обслуживание на год вперед.
- Сроки: 3—5 дней.
Беларусь
Какие банки оформляют карты: "БНБ-банк", "МТБанк", "Приорбанк", "Статусбанк" и Zepter.
Для открытия счета нужны паспорт и иногда белорусская симкарта. Некоторые банки, например «Приорбанк», просят внести гарантийный депозит.
- Комиссия для нерезидентов 8000 руб.
- Сроки: 1—10 дней в зависимости от банка
Грузия
Какие банки оформляют карты: Credo, Solo, TBC Bank.
Для оформления карты понадобится загранпаспорт, грузинская симкарта и форма KYC с личными данными клиента — ее заполняют в банке.
- Заявка в Liberty Bank — 300 рублей, в Bank of Georgia и TBC Bank — 1410 рублей, в другие банки — бесплатно. Банк Credo может работать с перебоями.
- Сроки: 3 дня