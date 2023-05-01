Куда и когда лучше ехать за грибами, орехами, ягодами и травами

Каждый житель России может пойти в лес собрать грибы, ягоды, орехи и травы для собственных нужд в любых количествах.

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А куда и когда стоит поехать в этом году, чтобы собрать большую корзину, "Российской газете" рассказали в Рослесинфорге.

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Грибы

В некоторых регионах России уже начался грибной сезон, так что там уже можно собрать сморчки. В Рослесинфорг отмечают, что, в целом, грибами богаты все леса страны, но в народных лидерах Карелия и Ленинградская область, где очень много хвойных лесов.

"Весной здесь также можно собирать вешенки и сморчки, богатый улов и разнообразие "лесной грибной корзины" начинается в конце лета. Осенние леса северо-западной части страны богаты белыми грибами, маслятами и подосиновиками. Самый поздний вид, который можно собирать до заморозков - лисичка трубчатая. Еще один из самых излюбленных грибниками регионов - Башкирия. Весной здесь уже можно встретить сморчки, березовую чагу, рядовку и дождевики. Белые грибы, шампиньоны и лисички, а также подосиновики собирают летом. Сезон также длится до первых заморозков - осенью стоит отправляться за рыжиками, опятами и маслятами. Соседний Пермский край богат и знаменит своими рыжиками - отправляться сюда за ними стоит в начале августа", - рассказали в ведомстве.

Богата грибами, безусловно, и Сибирь. Среди самых популярных регионов богатые разнообразными лесами Алтайский край и Томская область. Отправляться туда можно в июле. В Алтайском крае много подгруздков, волнушек, опят, груздей, рыжиков и лисичек, на охоту за которыми выходят в конце лета.

В ведомстве отмечают, что грибами богата Томская область, там можно собирать подберезовики, подосиновики, грузди, опята, белые грибы, лисички, коровники, моховики в любом лесу и даже в городских парках.

"На охоту за трюфелем можно отправиться во Владимирскую, Орловскую, Волгоградскую, Воронежскую и Московскую области. В России встречаются черные и белые представители, собирать их стоит с конца лета до поздней осени. Ищут его в основном в дубравах, возле корней деревьев. На поверхности такие грибы не растут, искать нужно на глубине земли в 10-15 см. Много трюфеля также в Крыму и на Кавказе, однако на такую охоту чаще всего выходят со специально обученными собаками или свиньями", - отмечают в Рослесинфорге.

Центральная полоса в целом богата разнообразием грибов. Излюбленные места грибников - Владимирская, Ивановская и Смоленская области. Первые весенние грибы появляются в смешанных лесах после дождей, в конце лета и начале осени в основном собирают маслят, опят, лисичек, подберезовики и подосиновики. В некоторых районах можно наткнуться на белые грибы.

Много грибов и на Дальнем Востоке. Приморье также является передовиком страны по сбору грибов на землях лесного фонда. Только здесь растет сыроежка Васильевой, их собирают с июля по октябрь. Также летом здесь можно встретить редкую грибную лапшу, древесные ушки и черно-бурые шампиньоны.

"Грибное разнообразие Приморья часто сравнивают с Краснодарским краем, здесь можно встретить больше 600 видов. Помимо традиционных здесь встречаются и редкие виды. Например, в грабовых лесах с конца лета до поздней осени собирают белые грибы, они отличаются тем, что имеют круглую и выпуклую шляпку, которая сначала имеет светло-серый цвет, а потом темнеет до коричневого, при этом ножка остается светлой. Еще в хвойных лесах предгорных районов собирают грабовник. Растет от с июля по сентябрь. С середины лета до ноября смешанные леса переполнены ежовиками", - говорят в ведомстве.

Грибы можно встретить даже на каменистом Кольском полуострове. В конце лета основном здесь собирают подосиновики и сыроежки, зато в регионе много краснокнижных представителей - около 20 видов, собирать которые нельзя. Степная Калмыкия богата шампиньонами, отправляться сюда за ними стоит в начале лета.

Орехи

"Самый распространенный орех, которых встречается практически во всех российских лесах - лесной, еще называют фундук или лещина. Растет он практически повсеместно, в основном в широколиственных лесах. Собирают их в конце августа-сентябре. Много их в Краснодарском крае, Крыму и на Кавказе.

Кедровый орех давно стал визитной карточкой Сибири. В особенности Алтай и Томская область. Собирать их начинают в сентябре и до первого снега.

Руководитель ассоциации "Дикоросы" Александр Деев рассказал "РГ", что в этом году ожидается урожай кедрового ореха выше среднемноголетнего. "Это при наличие благоприятных погодных условий во время созревания шишки: при норме осадков и температуры воздуха в летний период", - сказал Деев.

В Рослесинфорг отмечают, что кедровый орех добывают и на Дальнем Востоке с корейской сосны. Старт сезона сбора более поздний - конец октября-ноябрь. Сам орех в полтора-два раза крупнее сибирского собрата, а скорлупа еще толще.

Также на Дальнем Востоке, в Приморье и Приамурье, можно встретить маньчжурский орех. Для употребления в пищу его собирают в сентябре, а для настоек - в конце июля. Также маньчжурский орех растет на Кавказе, особенно в Кабардино-Балкарии.

"В конце августа пора отправляться в южные леса за грецким орехом. Растет он преимущественно на Кавказе, в Краснодарском крае и Ростовской области. Можно встретить и в южных регионах центральной полосы и Поволжья. Искать его лучше в смешанных лесах", - рассказали в ведомстве.

Ягоды

Как правило, первая ягода - это жимолость, она появляется в лесу в июне. В июле появляется земляника и морошка, в середине июля - малина и черника. В августе-сентябре появляется брусника, в сентябре - ежевика и клюква, ближе к заморозкам собирают шиповник и облепиху. В каждой полосе сроки могут немного сдвигаться.

Конечно, за лесной ягодой лучше всего ехать в северо-западную часть страны, край богат болотами, которые так любят ягоды. Здесь лидеры, безусловно, Карелия, Новгородская, Псковская, Вологодская и Архангельская области. В середине лета появляется морошка, малина, черника, голубика, в конце лета появляется брусника, клюква, толокнянка, костяника.

"Богата ягодами и сибирская тайга, например, здесь можно встретить, лесную смородину, собирают ее с июля по сентябрь, ягода также любит болотистые места. Еще Сибирь богата на редкую ягоду - княженику, которую собирают в основном в августе. Также в Сибири, в северной части страны и на Дальнем Востоке растет кисловатая водяника. За барбарисом лучше отправляться в горы Северного Кавказа, собирают его здесь в конце лета - начале сентября. В сентябре начинается сбор можжевельника. Много его в Крыму, Сибири и на Дальнем Востоке", - говорят в Рослесинфорге.

Лекарственные травы

С мая начинают собирать багульник, встречается в Сибири и на Дальнем Востоке. На Алтае багульник сибирский начинает цвести уже в конце апреля. "В конце мая в лесу зацветает чистотел. В России растет во всей европейской части, на Урале и на Кавказе. Собирают траву до сентября.

В это же время в лесу появляется папоротник. Собирают его с середины мая до середины июня. Растет он в хвойных лесах европейской части, на Урале и Дальнем Востоке, а также в Сибири. Очень много папоротника можно встретить на Алтае", - рассказывают в ведомстве.

С началом лета и приходом первых теплый дней в лесу собирают щавель. Еще в июне появляется кипрей или иван-чай. Растет в больших объемах на Урале и Алтае. Искать его нужно в хвойном лесу на открытых солнечных участках. Собирают с июня по август.

"В июне в лесу собирают еще одну популярную траву - зверобой. Много его в Сибири, Забайкалье, Крыму и на Кавказе. Собирают с июня по август.

Также в июне в лесу начинают заготавливать листья двудомной крапивы. Применяют при кожных заболеваниях, растение укрепляет иммунитет и способствует эффективному восстановлению организма после болезней и переутомлений. Встречается в южных регионах, в Сибири, на Дальнем Востоке и на Кавказе. Собирают с июня по август", - рассказывают специалисты.

В начале июня собирают череду, она распространена почти во всей европейской части России, в Сибири, Средней Азии, на Кавказе и Дальнем Востоке. С июня по август в Крыму собирают лимонник крымский. С середины июня-начала июля в лесу появляется аптечная ромашка. Растет она во всех районах европейской части страны, кроме Крайнего Севера. Отвар из нее пьют при болезнях ЖКТ, оказывает спазмолитическое действие, отваром также поласкают рот при воспалительных процессах.

В июле собирают чабрец. Много его в Татарстане, Крыму, на Кавказе, в Краснодарском крае и Татарстане. В целом, встречается повсеместно.

В июле еще можно отправиться за тысячелистником. Растет в европейской части России, на Кавказе, в Сибири, особенно на Алтае. Помогает при бессоннице, болезнях печени и почек.