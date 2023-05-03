Пять мест на Земле, где люди еще не бывали

Сейчас люди путешествуют в основном по работе или в туристических целях. И всё ещё на нашей планете есть места, куда нога человека ещё не ступала.

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Северный Сентинельский остров. Это место отличается от остальных в этом списке. Дело в том, что на этом острове живут люди - сентинельцы. Но проблема в том, что они убивают всех, кто пытается посетить их остров и к тому же разговаривают они на собственном языке. Этот язык по понятным причинам никто выучить всё ещё не смог.

Остров Суртсей. Образовался он всего лишь 60 лет назад из-за вулканической активности. Разрешено его посещать лишь ограниченному количеству людей, поскольку благодаря этому острову можно увидеть, как новые участки суши заселяются дикой природой, растениями без участия человека.

Океаническое дно. На сегодня дно океана не исследовано на 99%, то есть о нём почти ничего не известно. Фотографии дна удалось получить только с разрешением в 5 км: чтобы было понятнее, у людей есть карты Марса, и они более точные, чем карты океанического дна.

Сеноты Юкатана. О наличии сенотов (в основном они представляют собой воронки) на планете стало известно благодаря новым технологиям. Однако есть и такие из них, которые всё ещё никто никогда не видел. А ещё они являются частью пещерной системы, которая тоже изучена не так подробно.