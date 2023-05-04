Как колодец Веревкина попал Книгу рекордов Гиннеса

На территории бывшего СССР много географических объектов с рекордными показателями.

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Например, в Абхазии находится самая глубокая пещера в мире.

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Две пещеры

Долгое время самым глубоким карстовым колодцем считался обнаруженный в 1960 году колодец Крубера (пещера Воронья), расположенный в Абхазии, в карстовом массиве Арабика. В результате многолетних исследований в 2014 году было официально зафиксировано, что глубина упомянутой пещеры 2199 метров. Пещера же Веревкина открыла свои красоты группе спелеологов из Красноярска в 1968 году, но тогда исследователи, спустившиеся в колодец, достигли лишь 115-метровой отметки.

Интересно, что вход в пещеру, которая сперва была обозначена просто как С-115, вскоре был утерян. Пещера имени Веревкина во второй раз явилась миру лишь в 1982 году. И это при том, что колодец Крубера, изучение которого тоже прекратилось, и пещера Веревкина находились в одной и той же местности – на Арабике. В 1980-х годах специалисты снова спустились в эти пещеры. В тот момент спелеологи добрались до отметки в 340 метров в колодце Крубера и до отметки в чуть более 400 метров в пещере Веревкина.

Крубер впереди

Так началось своеобразное состязание между двумя пещерами. Происходило это весьма медленными темпами. В сборнике научных трудов «Пещеры» под редакцией В. Н. Андрейчук, Г. В. Бельтюкова и К. А. Горбуновой, указано, что в 1986-87 годах спелеологи из Москвы в одной из ветвей шахты Веревкина достигли глубины в 427 метров. Тогда же пещеру, которая все еще носила только кодовое обозначение, решили наградить именем Александра Веревкина, спелеолога, жизнь которого оборвалась во время завала в Кабардино-Балкарии в 1983 году.

Однако именно со второй половины 1980-х годов работы по изучению пещеры Веревкина не велись. Именно поэтому десятки лет колодец Крубера занимал первое место в рейтинге самых глубоких пещер мира. Уже в 2000 году профессионалы зафиксировали новую глубину колодца Крубера в 1410 метров. В это время спелеологи снова обратили внимание на пещеру Веревкина. Но за несколько последующих лет они смогли спуститься только на глубину в 440 метров.

Самая глубокая в мире

Дальнейшие исследования пещеры Веревкина велись более интенсивно. Ими в основном занимались спелеоклуб «Перово» и команда «Перово-спелео». В 2017 году, как пишет в издании «100 великих географических открытий» известный геолог и гидрогеолог Рудольф Баландин, группа спелеологов опустилась до уровня 2204 метра. Таким образом был побит рекорд колодца Крубера в 2199 метров.