Власти Новой Зеландии отказывают в выдаче ВНЖ людям с лишним весом
В ряде странах полные люди ощутят на себе определенные неудобства. Мотивами могут служить забота о национальном здоровье или банальная экономия бюджета, пишет life.ru со ссылкой на Wday.ru.
Трудности для людей с лишними килограммами могут появиться в Новой Зеландии. Здесь нередким является отказ в выдаче вида на жительство для тучных иностранцев. Власти объясняют это тем, что не хотят лишней нагрузки на систему здравоохранения.
Сотрудники же японских предприятий и госучреждений в возрасте 40-75 лет должны ежегодно проходить медосмотр. Если размер талии окажется выше, чем нужно, то работнику назначат консультации по похудению.
Жители Мексики с лишним весом должны ходить на занятия к диетологам и в спортзал. В стране активно вводят налоги на опасную для здоровья еду.