Власти Новой Зеландии отказывают в выдаче ВНЖ людям с лишним весом

В ряде странах полные люди ощутят на себе определенные неудобства. Мотивами могут служить забота о национальном здоровье или банальная экономия бюджета, пишет life.ru со ссылкой на Wday.ru.

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Трудности для людей с лишними килограммами могут появиться в Новой Зеландии. Здесь нередким является отказ в выдаче вида на жительство для тучных иностранцев. Власти объясняют это тем, что не хотят лишней нагрузки на систему здравоохранения.

Сотрудники же японских предприятий и госучреждений в возрасте 40-75 лет должны ежегодно проходить медосмотр. Если размер талии окажется выше, чем нужно, то работнику назначат консультации по похудению.