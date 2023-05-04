Загадочные деревни-призраки: что стало с жителями
Вообще-то исчезающими деревнями россиян не удивить, но чаще всего это процесс естественный и постепенный. Совсем другое дело, когда жители просто взяли и покинули свои дома.
"Рамблер" рассказывает о самых известных деревнях, откуда ушли все жители практически одновременно.
Растесс в Свердловской области
Когда-то село располагалось на берегу рек Кырья. Оно было основано XVI веке, а жители занимались обслуживанием единственной на тот момент дороги, соединяющей европейскую часть России с Тобольской губернией. Но в марте 1971 года село было упразднено, а в 1976 году полностью опустело. В те времена сложилась легенда, что жители бросили все вещи и ушли из своих домов. На деле же все оказалось проще. Раньше здесь добывали драгоценные металлы, но потом добыча остановилась. Жители уезжали туда, где есть работа. Со временем тут закрылись школа, магазин и медпункт, и все чаще стали появляться заключенные из расположенной неподалеку колонии-поселения, которые искали у местных золото, не стесняясь даже раскапывать могилы. Жить здесь просто стало опасно и жители ушли. Сейчас на месте села установлен поклонный крест.
Колендо в Сахалинской области
В этом поселке жили нефтяники, здесь была все: работа, детские сады, больница, школы, магазины. Но в 1995 году произошло сильнейшее землетрясение, разрушения оказались таковы, что было расселить местных жителей по соседним городам, чем восстанавливать село.
Колыванстрой в Алтайском крае
Сюда приезжают туристы, чтобы погулять между руинами, посмотреть Демидовские шахты и штольни рудника, посетить карстовые пещеры. А раньше здесь кипела жизнь. Поселок был основан в 1930-е годы, когда тут обнаружили вольфрам. В 1960-е году добычу остановили, а еще через двадцать лет отсюда уехали последние жители.