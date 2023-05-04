Загадочные деревни-призраки: что стало с жителями

Растесс в Свердловской области

Когда-то село располагалось на берегу рек Кырья. Оно было основано XVI веке, а жители занимались обслуживанием единственной на тот момент дороги, соединяющей европейскую часть России с Тобольской губернией. Но в марте 1971 года село было упразднено, а в 1976 году полностью опустело. В те времена сложилась легенда, что жители бросили все вещи и ушли из своих домов. На деле же все оказалось проще. Раньше здесь добывали драгоценные металлы, но потом добыча остановилась. Жители уезжали туда, где есть работа. Со временем тут закрылись школа, магазин и медпункт, и все чаще стали появляться заключенные из расположенной неподалеку колонии-поселения, которые искали у местных золото, не стесняясь даже раскапывать могилы. Жить здесь просто стало опасно и жители ушли. Сейчас на месте села установлен поклонный крест.