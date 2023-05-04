Заповедники России: лучшие природные заповедники, которые стоит посетить

Интересных мест в России столько, что может не хватить целой жизни чтобы объехать все. Но все же хотя бы раз стоит найти время, силы и средства, чтобы посетить заповедники России. Не обязательно все, так как их реально много. Но даже один заповедник оставит массу впечатлений на всю жизнь.

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«Рамблер» рассказывает о самых больших заповедниках в России.

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Кавказский заповедник

Один из самых популярных заповедников России располагается на территориях Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкессии. Популярность объясняется не только красотой, но и доступностью – добраться сюда проще всего. Сезон прогулок открывается весной и закрывается поздней осенью, когда выпадает снег. Если вы любите приезжать в Красную Поляну в межсезонье, заповедник – место обязательное к посещению.

Большой Арктический заповедник

Крупнейший заповедник, причем не только в России, но и в Евразии. Интересно, что на территории заповедника добывают нефть. Но основная часть остается труднодоступной, живут здесь в основном дикие белые медведи. Туристы сюда добираются только летом, например, чтобы совершить сплав по реке Ефремов.

Остров Врангеля

Boris Solovyev/commons.wikimedia.org

Заповедник здесь существует с 1976 года, попасть сюда можно только в составе группе ученых, обычным людям доступ запрещен. На острове Врангеля живут самые разные северные животные, но чаще можно встретить белых медведей и моржей, у которых тут огромные лежбища. А не так давно здесь обнаружили останки мамонтов, правда совсем не большого размера.

Байкальский заповедник

По Байкал принято говорить, что это жемчужина России. Это уникальное озеро – глубокое, чистое, пресное. Почти две трети животных, которые живут в этих краях, считаются эндемиками, а значит нуждаются в особой заботе. В других местах им не выжить. Туристы могут сюда приезжать и зимой, и летом, гулять по проложенным маршрутам, но лучше всего на прогулку брать местных гидов.

Кроноцкий заповедник

Игорь Шпиленок/commons.wikimedia.org

Знаменитая Долина гейзеров находится именно здесь. Но не только за этим стоит ехать на Камчатку – вулканы, медведи, рыбалка, серфинг в Тихом океане и так далее. Готовиться нужно заранее, чтобы успеть побывать в самых интересных местах. Кстати, многие, кто побывал на Камчатке, возвращаются сюда снова.

Дальневосточный морской заповедник

Russian.dissident/commons.wikimedia.org

В состав заповедника входит около тридцати островов, а на острове Попова располагается музей, главный экспонат которого полностью сохранившийся скелет мамонтенка. В водах плавает множество видов рыб, причем из-за самых разнообразных течений их состав постоянно меняется. Особо охраняются трепанги, устрицы и гребешки. К ним туристов не допускают. А вот северная часть заповедника примет всех желающих.

Саяно-Шушенский заповедник

Элинор Пэйт/commons.wikimedia.org

Заповедник было решено создать после строительства Саяно-Шушенской ГЭС, которая нанесла природе определенный ущерб. В заповеднике живут снежные барсы, в мире их популяция насчитывает около семи тысяч особей, из которых около ста обитают в России. Еще одна достопримечательность – реликтовые кедровые леса.

Уссурийский заповедник

Амурский тигр, восточносибирский леопард, мандаринка, черный аист, когтистый уссурийский тритон и другие обитатели живут в Приморском крае. Кстати, хвойные и лиственные леса на Дальнем Востоке и соседних странах сохранились только здесь. Благодаря общим усилиям удалось увеличить популяцию амурских тигров и сохранить численность других животных.

Олекминский заповедник

Игорь Шпиленок/commons.wikimedia.org

Заповедник расположен на территории Якутии в зоне вечной мерзлоты – на границе Приленского плато с Алданским плоскогорьем. Здесь произрастают более шестисот растений, из которых шесть занесены в Красную книгу России, а 66 – в Красную книгу республики.

Баргузинский заповедник

Alphatetia/commons.wikimedia.org

Это старейший заповедник России, он был основан в 1917 году ради сохранения соболя, который обитает в этих местах. Кстати, соболи здесь настолько привыкли к людям, что ведут себя как котики, например, забираются на колени и не против, чтобы их погладили. Еще заповедник знаменит тем, что здесь располагаются горячие источники с температурой воды от 40 до 65 градусов.

Алтайский заповедник

Discoverynn/commons.wikimedia.org

Единственный заповедник, где люди постоянно живут, а не работают или приходят на экскурсии, например, в селе Яйлю. А все дело в том, что село возникло раньше заповедника. Также в состав заповедника входит озеро Телецкое, но не все, а только наполовину. Это не случайность, поскольку озеро обеспечивает питьевой водой жителей региона.

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