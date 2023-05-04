Заповедники России: лучшие природные заповедники, которые стоит посетить
Интересных мест в России столько, что может не хватить целой жизни чтобы объехать все. Но все же хотя бы раз стоит найти время, силы и средства, чтобы посетить заповедники России. Не обязательно все, так как их реально много. Но даже один заповедник оставит массу впечатлений на всю жизнь.
«Рамблер» рассказывает о самых больших заповедниках в России.
Кавказский заповедник
Один из самых популярных заповедников России располагается на территориях Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкессии. Популярность объясняется не только красотой, но и доступностью – добраться сюда проще всего. Сезон прогулок открывается весной и закрывается поздней осенью, когда выпадает снег. Если вы любите приезжать в Красную Поляну в межсезонье, заповедник – место обязательное к посещению.
Большой Арктический заповедник
Крупнейший заповедник, причем не только в России, но и в Евразии. Интересно, что на территории заповедника добывают нефть. Но основная часть остается труднодоступной, живут здесь в основном дикие белые медведи. Туристы сюда добираются только летом, например, чтобы совершить сплав по реке Ефремов.
Остров Врангеля
Заповедник здесь существует с 1976 года, попасть сюда можно только в составе группе ученых, обычным людям доступ запрещен. На острове Врангеля живут самые разные северные животные, но чаще можно встретить белых медведей и моржей, у которых тут огромные лежбища. А не так давно здесь обнаружили останки мамонтов, правда совсем не большого размера.
Байкальский заповедник
По Байкал принято говорить, что это жемчужина России. Это уникальное озеро – глубокое, чистое, пресное. Почти две трети животных, которые живут в этих краях, считаются эндемиками, а значит нуждаются в особой заботе. В других местах им не выжить. Туристы могут сюда приезжать и зимой, и летом, гулять по проложенным маршрутам, но лучше всего на прогулку брать местных гидов.
Кроноцкий заповедник
Знаменитая Долина гейзеров находится именно здесь. Но не только за этим стоит ехать на Камчатку – вулканы, медведи, рыбалка, серфинг в Тихом океане и так далее. Готовиться нужно заранее, чтобы успеть побывать в самых интересных местах. Кстати, многие, кто побывал на Камчатке, возвращаются сюда снова.
Дальневосточный морской заповедник
В состав заповедника входит около тридцати островов, а на острове Попова располагается музей, главный экспонат которого полностью сохранившийся скелет мамонтенка. В водах плавает множество видов рыб, причем из-за самых разнообразных течений их состав постоянно меняется. Особо охраняются трепанги, устрицы и гребешки. К ним туристов не допускают. А вот северная часть заповедника примет всех желающих.
Саяно-Шушенский заповедник
Заповедник было решено создать после строительства Саяно-Шушенской ГЭС, которая нанесла природе определенный ущерб. В заповеднике живут снежные барсы, в мире их популяция насчитывает около семи тысяч особей, из которых около ста обитают в России. Еще одна достопримечательность – реликтовые кедровые леса.
Уссурийский заповедник
Амурский тигр, восточносибирский леопард, мандаринка, черный аист, когтистый уссурийский тритон и другие обитатели живут в Приморском крае. Кстати, хвойные и лиственные леса на Дальнем Востоке и соседних странах сохранились только здесь. Благодаря общим усилиям удалось увеличить популяцию амурских тигров и сохранить численность других животных.
Олекминский заповедник
Заповедник расположен на территории Якутии в зоне вечной мерзлоты – на границе Приленского плато с Алданским плоскогорьем. Здесь произрастают более шестисот растений, из которых шесть занесены в Красную книгу России, а 66 – в Красную книгу республики.
Баргузинский заповедник
Это старейший заповедник России, он был основан в 1917 году ради сохранения соболя, который обитает в этих местах. Кстати, соболи здесь настолько привыкли к людям, что ведут себя как котики, например, забираются на колени и не против, чтобы их погладили. Еще заповедник знаменит тем, что здесь располагаются горячие источники с температурой воды от 40 до 65 градусов.
Алтайский заповедник
Единственный заповедник, где люди постоянно живут, а не работают или приходят на экскурсии, например, в селе Яйлю. А все дело в том, что село возникло раньше заповедника. Также в состав заповедника входит озеро Телецкое, но не все, а только наполовину. Это не случайность, поскольку озеро обеспечивает питьевой водой жителей региона.
Столбы
Знаменитые красноярские столбы привлекают туристов со всей страны. Правда не ко всем из них есть доступ. Столбы не что иное как сиенитовые останцы – скалы, торчащие прямо из земли. Выглядят очень впечатляюще. Кстати, если вы приедете сюда зимой, то остановиться можно на горнолыжном курорте «Губаха».