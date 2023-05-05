Вщиж: что случилось с русским городом с самым «неблагозвучным именем»

Ценители поэзии наверняка читали стихотворение Фёдора Тютчева «По дороге во Вщиж». Но мало кто знает о древнем городе, который носил такое странное и неблагозвучное название. Сегодня Вщиж вполне мог бы российским городом районного или областного значения – если бы не был уничтожен безжалостными захватчиками ещё в XIII веке.

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Почему он так назывался

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В настоящее время Вщиж – село в Жуковском районе Брянской области, расположенное в 50 километрах от Брянска. Эпизодические раскопки на этом месте начались ещё в XIX веке. Но лишь в 1940-1949 года советские археологи под руководством профессора Бориса Рыбакова раскопали здесь остатки древнерусского города, стоявшего на берегу реки Десны в XII-XIII веках.

Открытие породило немало вопросов. И прежде всего, откуда взялось причудливое название города, выделяющееся нагромождением шипящих звуков. По версии Бориса Рыбакова, этот топоним звучал как «Вьсчижь», а несколько ранее название должно было произноситься как Усчиж. В такой форме народное название сохранилось до XX века. Рыбаков выводил его из слова «устье».

«Возможно, что имя городка дано по ручью (ныне безымянному), у устья которого он расположен», - писал советский академик.

Польский историк Францишек Буяк, отстаивая версию о ляшском (западнославянском) происхождении племени радимичей, сближал «Вщиж» с польским названием деревни на Висле – Usciqz/Usciqdz. Российский лингвист Олег Трубачёв соглашался, что этимологически это аналогичные названия. Замену свистящих звуков шипящими он объяснял особенностями брянского диалекта. Альтернативная этимология связана с летописным глаголом «ущищать», что могло указывать на значение Вщижской крепости.

История Вщижа

Ещё в 5 веке до н.э. на Благовещенской горе близ села Вщиж существовало языческое капище юхновской культуры, в котором, предположительно, поклонялись богине плодородия и медведю. В 9 веке н.э. на месте «юхновцев» проживало славянское племя радимичей.

В русской летописи Вщиж впервые упомянут под 1142 годом. По сообщению летописца, в это время в городе сел на княжение Владимир Давыдович Черниговский. Вщиж был пожалован ему влиятельным родственником – великим князем Киевским Всеволодом Ольговичем.

В 1160 году во Вщиже правил уже сын Владимира Давыдовича – Святослав Владимирович. Восемь соседних князей, объединив силы, напали на него. Но хозяин города выдержал пятинедельную осаду и прогнал врагов с помощью своего тестя – князя Андрея Боголюбского. Вщижское удельное княжество было вассалом великих князей Черниговских. Находясь на торговом пути из Чернигова на северо-восток, город Вщиж в ту пору процветал.

В западной части города находился княжеский детинец, обнесённый деревянными городнями 5-метровой высоты, а в восточной – посад, в центре которого стояла каменная церковь. Вщиж имел развитое гончарное производство – в нём работали около 15-20 мастеров.

Говоря словами Тютчева, «от жизни той, что бушевала здесь», осталось немало. Так, экспедиция Рыбакова нашла во Вщиже первые известные древнерусские печи с дымоходами – до этого считалось, что наши предки топили дома только «по-чёрному».

Среди черепков, браслетов, ключей и замков на развалинах городища встречаются уникальные находки, свидетельствующие о знатности и богатстве некоторых горожан. Например, железная позолоченная личина от шлема (полумаска) и золотой перстень. Шедевром средневекового искусства является бронзовый водолей – сосуд для омовения рук, сделанный в форме птицы с человеческой головой. Знали во Вщиже и заграничную роскошь – в городе был найден подсвечник, изготовленный в XII веке в Лиможе (французская Аквитания). Впрочем, население было неоднородно – бедняки ютились в убогих домишках, крытых соломой, а не медью, как у богачей.

В 2001 году в селе Вщиж нашли фрагмент древнерусской дубовой ладьи сложной конструкции – так называемый «вщижский челн».

В духовной жизни горожан сохранялись элементы язычества. Например, христианская молитва «Господи помози рабу своему Фоме» высечена на кабаньем клыке, который использовался, видимо, как «магический» амулет.

Гибель

Последний раскопанный археологами культурный слой перемежался с сажей и пеплом. В 1238 году, когда Батыева орда шла от Смоленска к Козельску, монголо-татары уничтожили и сожгли Вщиж. Либо же это случилось осенью 1239 года, когда захватчики вновь прокатились по Черниговской земле.

По мнению писателя Владимира Чивилихина, один из отрядов полководца Субэдея нагрянул во Вщиж весной 1238 года, не раньше 20 марта. Горожане не ждали налёта врагов, занимаясь мирными делами. Монголам же требовалось фуражное зерно. Оборонительный ров посада не стал для степняков серьёзным препятствием. Некоторые жители пытались укрыться в церкви, но нашли в ней свою смерть.

Детинец Вщижа обороняла дружина численностью около 1000 человек. Русским противостояло 2-3 тысячи монголо-татар. Арбалетчики, стрелявшие с башен детинца железными стрелами, не сумели сдержать степняков. По версии Чивилихина, завоеватели всё же понесли при штурме Вщижа большие потери. Поэтому они не решились разгромить соседний Дебрянск (Брянск). К этому уцелевшему городу перешло политическое главенство в окрестностях. Брянский князь Роман Старый мог быть потомком именно вщижских князей.