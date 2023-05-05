Общественные туалеты в разных странах сильно отличаются друг от друга. В каждой местности администрация города продумывает, как интегрировать этот элемент в публичную среду. И сделать так, чтобы людей на улицах не отталкивало использование общественных туалетов.

Так в Австралии появились электронные общественные туалеты. Они открыты для всех желающих за определенную сумму. Примечательно, что каждому человеку дается 10 минут нас правление нужд и электронный голос заранее об этом предупреждает, а потом отсчитывает оставшееся время.

То, как внутри выглядит общественный туалет в Австралии, показал в своем блоге в TikTok @mike.around.the.world.

Смотрите видео и узнаете, чем уличные туалеты Австралии отличаются от тех, что расположены в России.