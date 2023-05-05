«Дикая Мята-2023»: фестивальные дома украсят муралы с изображениями музыкантов, изменивших историю музыки, в воскресенье 18 июня на «Дикой Мяте» раздадут рока, от станции Тарусская до поля будет курсировать трансфер

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16–18 июня 2023

Тульская обл., Алексинский р-н, пос. Бунырево.

Билеты на сайте.

До крупнейшего независимого музыкального фестиваля «Дикая Мята» осталось чуть больше месяца. В этом году open-air пройдет 16-18 июня на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево), которое уже много лет собирает меломанов со всей страны. Гостей фестиваля в 2023 году ждет около 100 концертов за три дня — рок, инди, альтернатива, фолк — представили самых разных музыкальных жанров выступят на нескольких сценах фестиваля.

Авторские муралы с изображением известных артистов

На территории глэмпинга фестиваля «Дикая Мята» до конца мая появятся муралы с изображением музыкантов, повлиявших на развитие всей мировой музыкальной индустрии. Большие графические картины с лицами Луи Армстронга, группы Nirvana, Честера Беннингтона, Эллы Фицджеральд, Эми Вайнхаус, Егора Летова и Децла появятся в числе первых на стенах новых домов, которые в начале мая были установлены в «Дикая Мята Кэмп».

- Создавать муралы к нам приедут художники из Нижнего Новгорода, Воронежа, Москвы, Тулы и других городов России. В настоящий момент финализируем эскизы и уже в середине мая начнем рисовать. Это большой и важный проект для нашего фестивального пространства, и мы конечно благодарны ярким и талантливым художникам, которые откликнулись на наш призыв создать арт-пространство под открытым небом, - комментирует Андрей Клюкин.

От станции Тарусская до фестивального поля

До фестиваля «Дикая Мята» можно добраться на собственном автомобиле, автобусом, а также на электричке. Организаторы ранее сообщали, что заезд на поле будет оборудован четырьмя пропускными пунктами, а парковка перенесена на новое поле и стала больше. В ближайшее время также будут запущены автобусные туры из разных городов, а от ближайшей станции к фестивалю – Тарусской – можно будет добраться на трансфере, который будет курсировать все три фестивальных дня. Расписание трансфера соответствует прибытию и отправлению электричек «Тарусская – Москва». Стоимость проезда составит 350 рублей.

В воскресенье на «Дикой Мяте» дадут рока

«Дикая Мята» все еще продолжает объявлять лайн-ап: фестиваль анонсировал участие победителей конкурса «дикорастущей» музыки на одной сцен, которые также смогут бесплатно поработать над своими треками в фестивальной студии. Молодые и яркие коллективы Gilead, Otta-orchestra, hehehe, River Bridge и «Мэнсон Флэтчер» присоединились к составу артистов, а в ближайшее время фестиваль объявит финальных участников мероприятия.

Также стало известно, что воскресенье на фестивале станет рок-днем. Ожидается выступление групп «Ермак!», «Казускома», «Сруб», «Слот», Jane Air, «Заточка» и Stigmata. Полное расписание выступлений на фестивальных сценах появится в первых числах июня.

Предоставлено пресс-службой

Лайн-ап «Дикой Мяты-2023»: Леонид Агутин, The Hatters, Lumen, Sati Ethnica, polnalyubvi, Alai Oli, Green Apelsin, «Нейромонах Феофан», «Заточка», Drummatix, Jane Air, Найк Борзов, «Слот», Меги Гогитидзе, Stigmata, «Аффинаж», Wildways, Антоха МС, Palc, «Казускома», Spokan Girls, «Сруб», Пол Пунш, DenDerty, хмыров, «Ермак!», Васса Железнова, «Вереница», «Чемодан Гризли», «Собачий Lie», «Видеокассета твоих родителей», маяк, Gilead, Soltwine, «Манго Буст», «Приятели покойного», «Сегодняможно», «ищикосьеву», Balkanimans band, Оtta-orchestra и многие другие.

«Дикая Мята» — 3 дня музыки и любви! Это будет легендарно!

16-18 июня 2023, Тульская область, Алексинский район, поселок Бунырево

Стоимость билетов: от 1500 до 6000 рублей. 22 мая повышение стоимости всех категорий билетов.

Билеты и подробная информация — на официальном сайте «Дикой Мяты».