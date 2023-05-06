Остров Кукол (Isla de las Munecas) – маленький клочок суши в Мехико, Мексика. Это место стало известно благодаря своей жуткой коллекции кукол, которые были развешены на деревьях и кустах острова. Темная история этого места началась в 1950-х годах, когда на острове поселился Хулиан Сантос БАРРИОС. По легенде, он нашел тело девочки, которая утонула возле острова, и начал развешивать кукол, чтобы задобрить злого духа острова. Мужчина собирал детские игрушки на мусорных свалках.

Барриос продолжал развешивать кукол на острове на протяжении многих лет. После его смерти в 2001 году это место привлекло множество туристов. Сейчас на островке тысячи кукол, которые висят на деревьях, кустах, разложены на земле. Многие из них сломаны, покрыты паутиной, что придает им еще более жуткий вид.

Точные причины того, почему Барриос начал развешивать кукол, неизвестны. Некоторые считают, что он был просто эксцентриком, в то время как другие предполагают, что он действительно верил в присутствие злого духа на острове и пытался его нейтрализовать.

Многие люди, посещавшие остров, утверждают, что куклы оживают и двигаются, а также – что гости слышали таинственные голоса и шепот. Кое-кому казалось, что игрушки даже зовут их по имени.

Есть также сообщения, что куклы меняют свои позы и перемещаются по территории островка. В СМИ писали о том, что игрушки нападали на людей.

Некоторые посетители признавались, что ощущали присутствие духов и некую мощную отрицательную энергетику на острове. Одна из легенд гласит, что дух девочки, тело которой нашел Барриос, все еще присутствует на острове и что куклы подчиняются ему.