5 самых счастливых стран мира

Всемирный доклад о счастье — это ежегодный доклад ООН по поиску решений стабильного развития. "Рамблер" расскажет, кто оказался в пятерке победителей.

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Для оценки национального счастья эксперты анализируют шесть факторов: ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, среднюю продолжительность жизни, свободу граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Каждый фактор оценивается по 10-балльной шкале.

Согласно счастья, в пятерку самых счастливых стран вошли Финляндия, которая уже третий год подряд занимает первое место, Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды. Россия за год занимает 80-е место, с учетом, что всего в рейтинге участвуют сто стран.

10 самых счастливых стран мира в 2022 году

1. Финляндия

2. Дания

3. Исландия

4. Швейцария

5. Нидерланды

6. Люксембург

7. Швеция

8. Норвегия

9. Израиль

10. Новая Зеландия