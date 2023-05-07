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10 самых счастливых стран мира

Всемирный доклад о счастье — это ежегодный доклад ООН по поиску решений стабильного развития. "Рамблер" расскажет, кто оказался в пятерке победителей.

5 самых счастливых стран мира
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Для оценки национального счастья эксперты анализируют шесть факторов: ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, среднюю продолжительность жизни, свободу граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Каждый фактор оценивается по 10-балльной шкале.

Согласно счастья, в пятерку самых счастливых стран вошли Финляндия, которая уже третий год подряд занимает первое место, Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды. Россия за год занимает 80-е место, с учетом, что всего в рейтинге участвуют сто стран.

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10 самых счастливых стран мира в 2022 году

1. Финляндия

2. Дания

3. Исландия

4. Швейцария

5. Нидерланды

6. Люксембург

7. Швеция

8. Норвегия

9. Израиль

10. Новая Зеландия

Отличительная черта рейтинга —сильное влияние опросов общественного мнения, которые проводит Международный исследовательский центр Гэллапа. Людей просят дать свою оценку собственному уровню счастья.

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