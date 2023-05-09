Что запрещено фотографировать в разных странах

В мире, где значимость красивой фотографии в социальных сетях так сильно возросла, легко забыть о законодательстве. Дело в том, что в каждой стране есть свои законы, которые регулируют фотосъемку в общественных местах.

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Кроме законодательства, определенные запреты диктуются традициями и верованиями местного населения. Если вы любите путешествовать, то стоит изучит правила фотосъемки заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Англия

В лондонском метро запрещено фотографировать без специального разрешения. Также преступлением считается фотосъемка фунтов стерлингов без санкции центрального банка Англии.

Если вы планируете снять фотографию частного дома/парка/клуб или бизнес-центра, нужно спросить разрешение владельца, причем вы можете получить штраф, даже если попытаетесь снять владение, оперев камеру на ограду.

Вы также можете получить штраф за фотосъемку в частных галереях, так как это нарушает авторские права владельца коллекции. Для съемки вы просто должны купить входной билет с разрешением на фотосъемку.

В общественных местах людей можно фотографировать сколько угодно, если фото в будущем не будут использованы в коммерческих целях.

Германия

В музеях и галереях запрещена фотосъемка со вспышкой и штативом. Правда, никто не мешает самим музеям этот запрет нарушать, продавая разрешение на фотосъемку по цене водного билета.

Съемка человека, его дома, сада, автомобиля или животных возможна только с его согласия. Если фото будут использованы в коммерческих целях.

В Гамбурге запрещено делать фотографии секс-работниц, так как туристы мешают им работать и смущают потенциальных клиентов фотосъемкой.

Китай

Недавно в Китае запретили фотографироваться с пандами, так как это может привести к ухудшению состояния животных.

В Пекине нельзя снимать профессиональной камерой, особенно на штативе, на площади Тяньаньмэнь, напротив правительственных и военных объектов. Также нелья делать снимки внутри храмов.

Северная Корея

Запрещено фотографировать любые военные объекты и военнослужащих. Нельзя снимать аэропорты, мосты туннели, автострады, порты, а также мавзолей Ким Ир Сена и его статуи со со спины, так как это считается оскорблением.

Запрещено снимать людей без их согласия. Более того, нельзя фотографировать неугодную сторону жизни: нищету, детский труд и мусор, все это грозит депортацией.

Индия

Запрещено осквернять или фотографировать статуи Будды. Нельзя снимать в храмах либо фасад храма с открытыми дверями, если это не разрешено. Лучше узнать у служителей, возможна ли съемка в храме и нужно ли за нее заплатить.

Фотографировать священнослужителей, местных жителей и их детей можно фотографировать с их разрешения, также запрещено снимать места проживания племен и процесс похорон.

Запрещено фотографировать военные объекты, железнодорожные вокзалы, аэропорты, метро, мосты.

Япония

В Японии запрещено фотографировать содержание книг и журналов в книжных магазинах, по причине защиы авторских прав.

Нельзя фотографировать кладбища и статуи Будды. На фоне статуи можно, а одну статую без людей нельзя.

Местные не любят фотографироваться втроем: есть суеверие, что тот человек, который стоит по центру, в таком случае скоро умрет.

Израиль

В Израиле вся территория, с которой может попасть в кадр министерство обороны, считается закрытой зоной, съемки внутри которой приравнивается к терроризму.