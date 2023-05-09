Что запрещено фотографировать в разных странах
В мире, где значимость красивой фотографии в социальных сетях так сильно возросла, легко забыть о законодательстве. Дело в том, что в каждой стране есть свои законы, которые регулируют фотосъемку в общественных местах.
Кроме законодательства, определенные запреты диктуются традициями и верованиями местного населения. Если вы любите путешествовать, то стоит изучит правила фотосъемки заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Англия
В лондонском метро запрещено фотографировать без специального разрешения. Также преступлением считается фотосъемка фунтов стерлингов без санкции центрального банка Англии.
Если вы планируете снять фотографию частного дома/парка/клуб или бизнес-центра, нужно спросить разрешение владельца, причем вы можете получить штраф, даже если попытаетесь снять владение, оперев камеру на ограду.
Вы также можете получить штраф за фотосъемку в частных галереях, так как это нарушает авторские права владельца коллекции. Для съемки вы просто должны купить входной билет с разрешением на фотосъемку.
В общественных местах людей можно фотографировать сколько угодно, если фото в будущем не будут использованы в коммерческих целях.
Германия
В музеях и галереях запрещена фотосъемка со вспышкой и штативом. Правда, никто не мешает самим музеям этот запрет нарушать, продавая разрешение на фотосъемку по цене водного билета.
Съемка человека, его дома, сада, автомобиля или животных возможна только с его согласия. Если фото будут использованы в коммерческих целях.
В Гамбурге запрещено делать фотографии секс-работниц, так как туристы мешают им работать и смущают потенциальных клиентов фотосъемкой.
Китай
Недавно в Китае запретили фотографироваться с пандами, так как это может привести к ухудшению состояния животных.
В Пекине нельзя снимать профессиональной камерой, особенно на штативе, на площади Тяньаньмэнь, напротив правительственных и военных объектов. Также нелья делать снимки внутри храмов.
Северная Корея
Запрещено фотографировать любые военные объекты и военнослужащих. Нельзя снимать аэропорты, мосты туннели, автострады, порты, а также мавзолей Ким Ир Сена и его статуи со со спины, так как это считается оскорблением.
Запрещено снимать людей без их согласия. Более того, нельзя фотографировать неугодную сторону жизни: нищету, детский труд и мусор, все это грозит депортацией.
Индия
Запрещено осквернять или фотографировать статуи Будды. Нельзя снимать в храмах либо фасад храма с открытыми дверями, если это не разрешено. Лучше узнать у служителей, возможна ли съемка в храме и нужно ли за нее заплатить.
Фотографировать священнослужителей, местных жителей и их детей можно фотографировать с их разрешения, также запрещено снимать места проживания племен и процесс похорон.
Запрещено фотографировать военные объекты, железнодорожные вокзалы, аэропорты, метро, мосты.
Япония
В Японии запрещено фотографировать содержание книг и журналов в книжных магазинах, по причине защиы авторских прав.
Нельзя фотографировать кладбища и статуи Будды. На фоне статуи можно, а одну статую без людей нельзя.
Местные не любят фотографироваться втроем: есть суеверие, что тот человек, который стоит по центру, в таком случае скоро умрет.
Израиль
В Израиле вся территория, с которой может попасть в кадр министерство обороны, считается закрытой зоной, съемки внутри которой приравнивается к терроризму.
Избегайте съемок военных объектов, электростанций, портовых сооружений, аэропортов. Более того, придется сдавать камеры на входе в концертные залы.