Странные и грандиозные: 7 самых необычных домов обычных хозяев

Порой необычные дома или строения из нестандартных материалов оказываются прочнее и уютнее классических кирпичных или деревянных аналогов.

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Яркие примеры домов, о которых ниже и пойдет речь, доказывают, что строительство — не всегда большие затраты. Главное — желание, фантазия и немного терпения.

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Дом-Титаник

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Построить дом-Титаник житель Дарджилинга (Индия) Минту Рой задумал еще в детстве. Мечта с годами не забылась, и, повзрослев, мужчина решил воплотить задуманное. Денег, чтобы заплатить архитекторам и инженерам, не было, и тогда Минту решил построить необычный дом своими силами. На создание каменного корабля ушло почти 13 лет. Строительство началось в 2010 году, но тогда работа застопорилась из-за сложного финансового положения — нечем было платить каменщикам. Тогда Рой уехал в Непал, где выучился работать с камнем и бетоном, а затем вернулся домой и продолжил возводить дом собственноручно.

Сейчас хозяину дома 52 года, и он наконец-то близок к цели. Каменный «Титаник» получился огромным: 12 метров в длину, 4 метра в ширину и почти 9 метров в высоту. Даже в недостроенном состоянии это главная туристическая достопримечательность района. В скором времени Рой планирует возвести парадную лестницу, как на самом корабле, выполнить сложную отделку из дерева и соорудить диспетчерский пункт.

В дальнейшем семья Минту планирует не только жить в этом доме, но и надеется зарабатывать на нём, открыв на последнем этаже ресторан или чайную.

Дом из детского конструктора

Этот дом — яркий пример того, что в «Лего» любят играть не только дети. Британский телеведущий Джеймс Мэй вместе с семьей и командой волонтеров построил двухэтажный дом из детского конструктора. Дом закреплен на деревянном каркасе, а на строительство пола, стен, крыши и мебели ушло около 816 миллионов деталей. Чтобы облегчить работу и укрепить конструкцию, детали собирали в небольшие кирпичики. Сантехника, вазоны на окна, посуда и даже кот — все было из «Лего».

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К сожалению, судьба дома была быстрой и не особо впечатляющей. После того, как строительство завершилось, телеведущий провел в доме целый день, снимая свою передачу. Затем жилище хотели перевезти в тематический парк, но транспортировка оказалась не по карману организаторам. После этого дом был выставлен на продажу за 50 тысяч долларов, но его никто так и не купил. В итоге его просто снесли.

Дом из винных пробок

Такой оригинальный дом стоит в Южной Моравии (Чехия) и построил его местный житель Мирослав Свобода. Фасад здания полностью обклеен винными пробками. Сам хозяин, житель чешского города Мутеница, собирал их долгие годы, но во время строительства понял, что материала все равно не хватит. Тогда местный винодел подарил мужчине недостающую часть пробок. В итоге на строительство было потрачено около 180 тысяч «кирпичиков» из коры пробкового дерева.

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За счет свойств дерева, сохраняющего тепло, Мирослав Свобода не только живет в доме круглый год, но и с удовольствием принимает туристов.

Дом Флинстоунов

Внешне дом выглядит как естественная скала, в которой вырублено жилище, но на самом деле все создано руками строителей. Дик Кларк — хозяин необычного дома — задумал строительство, когда вдохновился героями популярного мультсериала «Флинстоуны», которые жили в пещере на заре человечества.

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Интерьеры точно воспроизводят обстановку дома из мультфильма. Вся мебель сделана по спецзаказу, есть даже пылесос в виде мамонтенка, птица-граммофон, а через огромные окна-овалы видны пальмы и океан.

Дом-камень

В Португалии стоит необычный дом, построенный между двумя огромными камнями, заменяющими стены. Он также является символом единения с природой. Строение выглядит довольно примитивно: два этажа с черепичной крышей, во дворе открытый бассейн, сарай.

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Покрытые мхом серые валуны, узкие ассиметричные окошки, нелепо торчащая труба создают впечатление доисторического жилья.

Дом из бутылок шампанского

Дачу в несколько этажей из бутылок от шампанского житель Запорожья Владимир Сыс построил вместе с сыном. Для того, чтобы собрать «кирпичи» для будущего дома, вся родня Владимира потратила 20 лет. Предпочтение отдавали советскому шампанскому: горлышко в таких бутылках шире, а стекло толще. Всего на строительство ушло около шести тысяч бутылок.

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Для прочности конструкции бутылки скрепляли полусухим цементным раствором. Владелец стеклянного особняка с гордостью заявляет, что дом оказался очень уютным и удобным для проживания. Стены получились толстыми, воздух внутри бутылок создает нужный эффект теплопроводности, из-за чего зимой в доме тепло, а летом — прохладно.

Дом из дров и старых окон

Особенностью одноэтажного дома американцев Ника Олсона и Лилы Хорвиц стало использование отходов досок и дров и утилизированных окон в рамах. Именно эти двойные окна создают удивительный витраж, и неплохо справляются со звуко- и термоизоляцией.

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