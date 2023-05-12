Вдохновлявший Агату Кристи остров выставили на продажу в Англии

Остров Бург, который некогда вдохновил Агату Кристи на создание романа «Зло под солнцем» и некоторых других произведений, выставлен на продажу за 15 миллионов фунтов стерлингов.

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Речь идет о небольшом туристическом острове, который находится на побережье Южного Девона на юго-западе Англии. Его площадь составляет около 8,5 гектара. Там находятся только несколько зданий, в частности, отель «Бург Айланд», три частных дома, а также паб XIV века.

Главной туристической достопримечательностью острова считается «Бург Айланд». В эту гостиницу приезжали отдыхать многие знаменитости, среди которых музыканты группы The Beatles, писательница Нэнси Кунард, танцовщица Жозефина Бейкер. Как пишет издание The Daily Mail, здание было построено в стиле ар-деко, несколько лет назад его реконструировали. В отеле есть два ресторана, бассейн, спа-салон, теннисный корт.