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Вдохновлявший Агату Кристи остров выставили на продажу в Англии

Остров Бург, который некогда вдохновил Агату Кристи на создание романа «Зло под солнцем» и некоторых других произведений, выставлен на продажу за 15 миллионов фунтов стерлингов.

Вдохновлявший Агату Кристи остров выставили на продажу в Англии
© Мир24

Речь идет о небольшом туристическом острове, который находится на побережье Южного Девона на юго-западе Англии. Его площадь составляет около 8,5 гектара. Там находятся только несколько зданий, в частности, отель «Бург Айланд», три частных дома, а также паб XIV века.

Главной туристической достопримечательностью острова считается «Бург Айланд». В эту гостиницу приезжали отдыхать многие знаменитости, среди которых музыканты группы The Beatles, писательница Нэнси Кунард, танцовщица Жозефина Бейкер. Как пишет издание The Daily Mail, здание было построено в стиле ар-деко, несколько лет назад его реконструировали. В отеле есть два ресторана, бассейн, спа-салон, теннисный корт.

Ранее в Шотландии выставили на продажу необитаемый остров Барлокко. За кусок суши в море площадью около 100 тысяч квадратных метров просят 186 тысяч долларов.

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