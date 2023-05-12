Где в Кенигсберге обитали ведьмы

Многовековая история Калининграда окружена мистическими эпизодами.

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Музей-театр «Легенды старого города» рассказал «Клопс» о таинственной улице возле нынешнего Дома Советов.

Кошачья улочка — Katzensteig

Кёнигсбержцы всегда боязливо оглядывались по сторонам, когда проходили по узкой улочке, известной как «Кошачья тропка», ведь каждый горожанин знал таинственную легенду этого места.

В Лёбенихте, старом Кёнигсбрегре, располагавшемся между Домом Советов и Дворцом бракосочетаний, располагалась пивоварня, которой управляла ведьма. От Альтштадта район отделяла крепостная стена и речка Карцбах, то есть Кошачий ручей. Позже водоём упрятали в трубу, где он протекает до сих пор.

Хозяйка пивоварни и её приятельница-соседка каждую ночь превращались в кошек, а потом садились в пивной котёл и съезжали вниз по крутой улочке к Преголе. Оттуда колдуньи отправлялись на шабаш. Однажды их увидел стражник на мосту реки и рассказал всё слуге хозяйки пивоварни. Помощник ведьмы тоже не стал держать язык за зубами и скоро новость о ведьме разлетелась по городу.

Когда сплетня дошла до самой колдуньи, она решила расправиться с болтливым работником. Ведьма обратилась в кошку, подошла к мальчику, когда он стоял у пивного котла и следил за варкой, и начала тереться о его ноги, пододвигая работника к огню так, чтобы слуга свалился в котёл. Но мальчишка так испугался, что схватил кошку и изо всех сил швырнул её в кипящее сусло. Следующим утром на дне пивного котла обнаружили не кошку, а мёртвую ведьму.