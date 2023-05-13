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На священной горе в Бурятии расцвел сибирский абрикос

В Бурятии на горе Хараты, которая считается священной у местного населения, зацвела реликтовая роща сибирского абрикоса. Об этом сообщает «МК».

На священной горе в Бурятии расцвел сибирский абрикос
© Lenta.ru

Полюбоваться цветением можно близ села Зарубино Джидинского района республики. Ежегодно это событие привлекает множество туристов, отмечает издание.

Сибирский абрикос занесен в Красную книгу Бурятии. Помимо Джидинского района, его можно встретить в заказниках Хоринского и Селенгинского районов, а также в местности Меркитская крепость.

В апреле сообщалось, что в Бурятии впервые провели орнитологический экотур на территории Боргойского заказника Джидинского района. Для туристов была открыта специальная смотровая площадка, откуда они смогли понаблюдать за перелетными птицами, прибывшими из Южной Африки, Китая и Индии.

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