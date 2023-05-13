На священной горе в Бурятии расцвел сибирский абрикос

В Бурятии на горе Хараты, которая считается священной у местного населения, зацвела реликтовая роща сибирского абрикоса. Об этом сообщает «МК».

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Полюбоваться цветением можно близ села Зарубино Джидинского района республики. Ежегодно это событие привлекает множество туристов, отмечает издание.

Сибирский абрикос занесен в Красную книгу Бурятии. Помимо Джидинского района, его можно встретить в заказниках Хоринского и Селенгинского районов, а также в местности Меркитская крепость.