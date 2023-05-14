75 лет назад был создан Израиль: история маленькой, но гордой страны

Ровно 75 лет назад на карте мира появилось государство Израиль. Это стало возможным благодаря принятию Генассамблеей ООН резолюции о разделе Палестины на два государства – арабское и еврейское. Все начиналось непросто, и до сих пор на Земле обетованной нет мира. Но, несмотря на все сложности, Израиль динамично развивается, сообщает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

© Мир24

Государство Израиль начиналось с карточной системы и бедности. Теперь это небольшая страна, которую никому не сломить. С высоким уровнем жизни, развитой медициной, сельским хозяйством. Сами израильтяне говорят: «Мы единственная демократия на Ближнем Востоке». От граждан достается даже самому гениальному лидеру. Взять хотя бы протесты против судебной реформы и Биньямина Нетаньяху.

Видео дня

«Любое правительство, любой лидер подвергается уничтожительной критике, справа, слева. Это одна из отличительных черт, которая позволяет еврейскому государству оставаться демократическим и успешно развиваться», – отметил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

Государство Израиль де-юре появилось 75 лет назад после того, как будущий премьер-министр страны Давид Бен-Гурион зачитал декларацию о независимости Израиля на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве.

После Первой мировой войны в Палестине правили британцы. В страну каждый год прибывали тысячи евреев-эмигрантов. В 1947 году Великобритания отказалась от мандата, а Организация Объединенных Наций проголосовала за создание на территории Палестины двух государств – еврейского и арабского. К слову, арабское не появилось до сих пор. Все эти годы израильтяне борются за само право существовать.

Государство пережило несколько войн, но противники его так и не смогли «сбросить в море». У маленького Израиля мощная армия. И не только этим сильно еврейское государство.

«Это еврейская голова, скажем так. Это технологии, это стартапы. Даже есть такой термин – «start up-nation», нация стартаперов. Очень много изобретений в Израиле начинаются и продолжают идти по всему миру, они продаются крупнейшим корпорациям и за счет этого растет финансовый бюджет государства», – рассказал руководитель медиагруппы «Первый Еврейский» Давид Мордехаев.

Имея за спиной государство Израиль, даже не живя в нем, евреи во всем мире чувствуют защищенность. В то же время многие евреи приняли решение поменять свою судьбу и переехать сюда.

«Государство Израиль самим своим существованием уже говорит о том, что еврейский народ встает на одну ступень с остальными, не имея государства достаточно долгое время, но сохранившись, сохранив свои традиции, теперь может быть одним из равноправных участников общественной, политической жизни в мировой политике», – полагает историк Олег Меламед.