В список красивейших замков планеты вошел российский: это не московский Кремль

ВАШИНГТОН, 14 мая, ФедералПресс. Журналистов американского телеканала CNN поразила красота российского Новгородского кремля. Они внесли его в список красивейших замков планеты.

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Новгородский кремль или Новгородский детинец запал в душу журналистам из CNN. Специалисты составили список самых красивых замков планеты и пока что в нем только 21 объект.

Журналисты отметили, что Новгородский кремль сильно превосходит московский, так как обладает неповторимой средневековой атмосферой.

Эту достопримечательность города CNN поставил в один ряд с Нойшванштайном в Баварии, Пражским градом и дворцом Топкапы в Стамбуле.

Телеканал начал публиковать списки красивых замков планеты еще в 2019 году. Нашему Новгородскому кремлю удается попасть в него уже не первый раз, так как он поражает всех своей величественностью и историей.