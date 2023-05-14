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В список красивейших замков планеты вошел российский: это не московский Кремль

ВАШИНГТОН, 14 мая, ФедералПресс. Журналистов американского телеканала CNN поразила красота российского Новгородского кремля. Они внесли его в список красивейших замков планеты.

В список красивейших замков планеты вошел российский: это не московский Кремль
© РИА "ФедералПресс"

Новгородский кремль или Новгородский детинец запал в душу журналистам из CNN. Специалисты составили список самых красивых замков планеты и пока что в нем только 21 объект.

Журналисты отметили, что Новгородский кремль сильно превосходит московский, так как обладает неповторимой средневековой атмосферой.

Эту достопримечательность города CNN поставил в один ряд с Нойшванштайном в Баварии, Пражским градом и дворцом Топкапы в Стамбуле.

Телеканал начал публиковать списки красивых замков планеты еще в 2019 году. Нашему Новгородскому кремлю удается попасть в него уже не первый раз, так как он поражает всех своей величественностью и историей.

Напомним, что этот объект стоит на левом берегу реки Волхов и является одной из самых крупных средневековых крепостей на Северо-Западе России. О его существовании впервые упоминают в летописях 1044 года, пишет «Народные новости».

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