В список красивейших замков планеты вошел российский: это не московский Кремль
ВАШИНГТОН, 14 мая, ФедералПресс. Журналистов американского телеканала CNN поразила красота российского Новгородского кремля. Они внесли его в список красивейших замков планеты.
Новгородский кремль или Новгородский детинец запал в душу журналистам из CNN. Специалисты составили список самых красивых замков планеты и пока что в нем только 21 объект.
Журналисты отметили, что Новгородский кремль сильно превосходит московский, так как обладает неповторимой средневековой атмосферой.
Эту достопримечательность города CNN поставил в один ряд с Нойшванштайном в Баварии, Пражским градом и дворцом Топкапы в Стамбуле.
Телеканал начал публиковать списки красивых замков планеты еще в 2019 году. Нашему Новгородскому кремлю удается попасть в него уже не первый раз, так как он поражает всех своей величественностью и историей.
Напомним, что этот объект стоит на левом берегу реки Волхов и является одной из самых крупных средневековых крепостей на Северо-Западе России. О его существовании впервые упоминают в летописях 1044 года, пишет «Народные новости».