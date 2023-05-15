Горшенев с симфоническим оркестром

Известный рок-музыкант Алексей Горшенев и его одноименный проект «Горшенев» весной 2023 года представят уникальное шоу – впервые хиты культовой группы «Кукрыниксы» прозвучат в сопровождении симфонического оркестра. Концерты с этой программой пройдут 19 мая 2023 года в «Crocus City Hall» в Москве и 24 мая в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Зрителей ждут лучшие и главные песни за 25-летнюю историю «Кукрыниксов» в новом объемном звучании, необычная сценография и световое шоу и, конечно же, мистическая атмосфера, которая присуща каждому выступлению Алексея Горшенева и его команды.

- Для обычной рок-команды симфонический оркестр — это космос! В нашем случае, где мелодия является основой композиций, будет действительно интересно! Для меня, как и для другого мелодиста, услышать симфоническую обработку в живую — это чудо! Песни зазвучат монументально, широко, можно сказать, как приговор. Например, песня «Звезда» - она не умещается даже у меня в голове! Представляю себе как Димон (Дмитрий Гусев - соавтор и участник группы «Кукрыниксы») будет очарован своими же мелодиями! Я точно буду в восторге! Это праздник для нас, феерия! Сет-лист готовится, естественно, будут все хиты, но не в хитах дело - а в удивлении и насыщенности!

Фигура музыканта, композитора, автора и вокалиста Алексея Горшенева давно стала одной из знаковых в российской рок-музыке. В его карьере можно встретить съемки в кино, написание музыки к зонг-опере TODD, и, конечно же, успех собственного коллектива «Кукрыниксы» на протяжении вот уже 25 лет. На счету команды 9 студийных альбомов, более десятка видеоклипов, выступления на крупных фестивалях и масштабные концертные туры. Несмотря на то, что в 2018 году Алексей распустил коллектив, их песни слушают и сегодня, их знают и любят тысячи поклонников по всему миру. «Если люди прониклись этим творчеством, если нашли в этом что-то свое, аккуратно дышат на него, как на свечу, значит – это магия!» - говорит о наследии «Кукрыниксов» Алексей Горшенев.