В Дубае построят плавучий остров с медицинской инфраструктурой под названием Dubai Healthcare City. Он будет оснащен собственной подводной транспортной системой, передает Designboom.

© Lenta.ru

Проектом занимается архитектурное бюро Kalbod Studio. Здания на острове возведут в стиле футуризм, а он сам будет иметь форму полумесяца. Отмечается, что пространство не предназначено для передвижения на автомобилях.