На Ямайке крокодил набросился на принимавшего душ мужчину

На Ямайке мужчина решил освежиться около водонапорной трубы, как вдруг из реки на него набросился крокодил.

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Сегодня, 17 мая, стало известно о жуткой истории, произошедшей на Ямайке. После рабочего дня местный житель подошел к реке и решил помыться под водонапорной трубой.

Когда мужчина потерял бдительность, на него внезапно набросился крокодил, проплывавший мимо. Рептилия начата тащить ямайца в воду, однако ему удалось отбиться от хищника.

В итоге мужчина отделался легкими травмами левой ноги, но все равно обратился к медикам, чтобы исключить заражение.

Как сообщает Jamaica Star, несмотря на произошедшее ямаец все равно продолжает принимать душ в том же месте.