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На Ямайке крокодил набросился на принимавшего душ мужчину

На Ямайке мужчина решил освежиться около водонапорной трубы, как вдруг из реки на него набросился крокодил.

На Ямайке крокодил набросился на принимавшего душ мужчину
© Vse42.ru

Сегодня, 17 мая, стало известно о жуткой истории, произошедшей на Ямайке. После рабочего дня местный житель подошел к реке и решил помыться под водонапорной трубой.

Когда мужчина потерял бдительность, на него внезапно набросился крокодил, проплывавший мимо. Рептилия начата тащить ямайца в воду, однако ему удалось отбиться от хищника.

В итоге мужчина отделался легкими травмами левой ноги, но все равно обратился к медикам, чтобы исключить заражение.

Как сообщает Jamaica Star, несмотря на произошедшее ямаец все равно продолжает принимать душ в том же месте.

Ранее редакция VSE42.Ru рассказывала о гиде из Южной Африки, который чудом выжил после нападения крокодила.

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