«Музыкальная ночь в Музейном городе ВДНХ»: экскурсии, концерты и театрализованные представления

20 мая Главная выставка страны приглашает жителей и гостей столицы на общегородскую акцию «Ночь в музее». Тема этого года — «Музыкальная ночь в Музейном городе ВДНХ». Программа пройдет с 18:00 до 00:00.

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Программа акции «Ночь в музее» на ВДНХ в этом году посвящена музыке. Музеи и территория Выставки наполнятся различными звуками и подарят гостям новые впечатления от посещения. Узнать обо всех мероприятиях можно на официальном сайте ВДНХ.

«ВДНХ — это симфония из архитектуры, фонтанов и цветочных партеров. Поэтому в этом году акция «Ночь в музее» у нас называется «Музыкальная ночь в Музейном городе ВДНХ». Насыщенная программа пройдет на 35 площадках. Гостей ждут выставки, экскурсии, концерты, театрализованные представления, лекции и мастер-классы. Многие объекты Музейного города, а также кафе и рестораны 20 мая будут работать допоздна. Посетители, приехавшие вечером на Выставку на своих автомобилях, смогут бесплатно воспользоваться парковкой», — отметил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

20 мая Музей ВДНХ, Выставочно-торговый центр Республики Молдова, Выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики можно будет посетить с 11:00 до 23:00, Выставочно-торговый центр Республики Армения — 10:00 до 23:00, Выставочно-торговый центр Республики Казахстан — с 11:00 до 20:00.

Музей городского хозяйства Москвы будет открыт с 10:00 до 00:00, Павильон «Нефть» — по сеансам с 11:00 до 20:30. Музей Транспорта Москвы ждет гостей с 18:00 до 00:00. Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева приглашает с 11:00 до 22:00. Музейно-выставочный комплекс истории государственной службы будет открыт с 10:00 до 22:00, павильон «Макет Москвы» — с 10:00 до 20:00.

Кроме того, Музей Востока можно посетить бесплатно с 18:00 до 23:00, Музей кино — с 12:00 до 21:00.

Посетить экскурсии и поучаствовать в ночном забеге

На экскурсии «Музыка архитектуры» по территории Выставки гости узнают, как по-разному могут «звучать» различные архитектурные стили: сталинский ампир, ар-деко, неоклассицизм. Туры запланированы в 19:00, 20:00, 21:00. Бесплатно, нужна регистрация.

В 18:00 запланирована экскурсия по Музею ВДНХ. Здесь посетителям расскажут, какие смыслы и идеи были заложены в Выставку на разных этапах развития, и покажут интерактивные инсталляции, макеты, архивную кинохронику и подлинные предметы материальной культуры. Бесплатно, нужна регистрация.

Центр «Космонавтика и авиация» проведет серию музыкальных экскурсий «Плейлист космонавта». Во время осмотра экспозиции гости узнают о первых песнях на орбите, музыкальных инструментах космонавтов, а также услышат мелодии космоса и увидят клипы, которые снимались на Международной космической станции. Экскурсии будут проводиться каждые полчаса с 18:30 до 22:30. Вход по билетам в павильон. Нужна регистрация.

Музей славянской письменности «Слово» приглашает присоединиться к тематической экскурсии «Слово и музыка». Участникам расскажут о разнообразии русской песенной культуры, изменениях в исполнении частушек и колыбельных на протяжении веков, а также о композициях, которые дошли до наших дней. В конце экскурсии гостей ожидает игра на музыкальных инструментах. Сеансы пройдут в 18:30, 19:30, 20:30. Вход по билетам в музей. Нужна регистрация.

Музей Транспорта Москвы проведет бесплатные экскурсии по выставке «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» с 18:00 до 22:00 по предварительной регистрации. Посетители узнают, какие преобразования готовятся в сфере перевозок в ближайшем будущем. В 19:00 пройдет обсуждение «Как звучит московский транспорт?».

В Музее Востока в 18:00 запланирована музыкальная экскурсия «Музей Рерихов на ВДНХ. Ковчег будущего» с осмотром коллекции из фондов музея. Принять участие в прогулке можно бесплатно, нужны смартфон и наушники.

Мультимедийный центр «Союзмультпарк» в 19:30, 20:00 и 20:30 приглашает на бесплатные экскурсии с посещением 18 мультимедийных аттракционов. Гостей будут сопровождать почтальон Печкин и старуха Шапокляк под любимые композиции из легендарных мультфильмов. Необходимо предварительно записаться по телефону: +7(495)308-00-34.

В павильоне №21 с 19:00 до 24:00 каждые 15 минут будут проходить экскурсии по выставке «Однажды в далекой-далекой галактике». Вход по билетам на выставку.

Выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики приглашает в 19:30 на экскурсию «Музыкальный сон страны огней». Гостей ожидают национальный колорит, завораживающая история павильона, экспонатов и азербайджанской музыки и чарующие звуки музыкальных инструментов. Предварительная регистрация по телефону: +7 800 511-61-62.

Побывать на концертах, спектаклях и лекциях

Легендарный Зеленый театр с 14:00 до 17:00 приглашает на выступления музыкальных школ Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства. Зарегистрироваться на мероприятия можно тут. Также здесь в 20:00 выступит группа «Браво». Вход бесплатный, по регистрации.

В Центре «Космонавтика и авиация» можно насладиться красотой циркового искусства от актеров театра «Эскизы в пространстве». В залах экспозиции посетители встретят удивительных космических персонажей, а в подкупольной зоне центра каждый час будет проходить театрализованное представление «Сны космонавта» о космических полетах и преодолении силы притяжения. Начало первого сеанса в 18:30, вход по билетам в павильон.

В павильоне «Рабочий и колхозница» в 19:00 состоится музыкально-образовательная программа «Недетские сказки» с участием театральных артистов. Гости услышат стихи русских поэтов-авангардистов с необычным музыкальным сопровождением. Бесплатно, по предварительной регистрации.

В Музее славянской письменности «Слово» в 22:00 запланирована музыкальная программа «Музыка и жесты» с выступлением педагога по жестовому пению музыкальной студии «Белый пароход» Николая Иванова. Музыкант исполнит знаменитые композиции российской эстрады и проведет мастер-класс, на котором зрители познакомятся с русской дактильной азбукой и научатся исполнять песню на русском жестовом языке. Бесплатно, нужна регистрация.

Музей городского хозяйства Москвы приглашает на sound-art-выставку «Звуки города», где можно будет услышать ритм мегаполиса. Вечером с 20:00 до 22:00 на площадке состоится серия лекций: «Как звучит город», «О чем поют птицы города», «Да будет свет!». С 18:00 до 20:00 запланированы тематические мастер-классы для детей. Все мероприятия бесплатные.

Эколого-просветительский центр «Пчеловодство» ГПБУ «Мосприрода» с 12:00 до 16:00 проведет программу «Пчелиная история» с лекциями и другими активностями. Вход по билетам на экспозицию. С 10:00 до 18:00 эколого-просветительский центр «Цветоводство» ГПБУ «Мосприрода» приглашает на фестиваль «Время цвести» с участием художников, дизайнеров, флористов, декораторов. Представители креативных индустрий создадут творческое пространство оазисов, в которых гармонично сочетаются произведения рук человека и природы. Вход по билетам на экспозицию, оплата по банковской карте.

В Центре современных биотехнологий Музей БИОТЕХ в 13:00 и 15:00 пройдут экскурсии от куратора о том, как создавалась площадка. В 18:00 с концертом здесь выступит группа BIOTECH SOUNDSCAPE BROS. Стоимость входного билета весь день — 100 рублей.

С 20:00 до 24:00 в Музее Гаража особого назначения ФСО России запланировано выступление квартета симфонического оркестра. Стоимость входных билетов — 250 рублей. Стандартный — 200 рублей, льготный —100 рублей.

Центр креативного арт-дизайна La Atmosfera с 19:00 до 21:00 проведет интерактивную игру «Волшебный примус». Каждый из гостей станет героем булгаковского романа, перенесется в Москву писателя, поучаствует в беседе Воланда с Бездомным и Берлиозом и узнает состав крема Азазелло. Стоимость билета — 1495 рублей.

Изучить экспозиции музеев и павильонов

В павильоне «Макет Москвы» каждые полчаса с 11:00 до 19:30 пройдут светотехнические шоу. В 12:10, 15:10 и 18:10 все желающие смогут присоединиться к бесплатной экскурсии.

Комплекс интерактивных симуляторов Як-42, Ми-8, Су-27 будет открыт с 11:00 до 24:00. Гости узнают историю легендарных летательных аппаратов, услышат рассказы о знаменитых летчиках, а также совершат тренировочный полет на авиатренажере и смогут проверить вестибулярный аппарат на кресле Барани. Взрослый билет — 900 рублей, детский — 500 рублей, детский билет в истребитель Су-27 — 700 рублей.

Интерактивная выставка роботов «Робостанция» подготовила программу, где каждый сможет поучаствовать в создании большого моста из деревянного конструктора. Дети узнают основы инженерного дела, потренируют логическое и творческое мышление, научатся решать сложные и нестандартные задачи. Также пройдет беспроигрышная лотерея с призами, напечатанными на ЗD-принтере. Сопровождать активности будет спокойная красивая музыка, подобранная специально для «Ночи в музее». В зоне оранжереи посетители насладятся музыкальным сопровождением в виде звуков природы и пения птиц. Вход на выставку по билетам. С 20:00 до 23:00 всем участникам «Ночи в музее» по слову «НОЧЬ» скидка 20%.

Программа в мультимедийной галерее «Лес» запланирована с 18:00 до 23:30. Залы наполнятся живым пением и музыкальным сопровождением скрипки, флейты, барабанов и гитары. Также для гостей проведут бесплатный экологический мастер-класс. Вход по билетам.

Каждый час с 12:00 до 19:00 и с 21:00 до 23:00 в Музее магии и фокусов, который расположен в павильоне №519, пройдут экскурсии с подробным рассказом об иллюзионах разных видов и реквизитах, а также мастер-классы по микромагии и цирковым фокусам. В 20:00 можно присоединиться к спортивной квиз-игре под музыку из волшебного фильма. Вход платный, по билетам в павильон. По промокоду «магия» скидка 20%.

Специальные акции в кафе и бесплатная парковка

К акции присоединились и гастрономические площадки Выставки. В этот день более 25 кафе и ресторанов продлят часы работы до полуночи, а при предъявлении билета в один из музеев ВДНХ подарят посетителям скидки. Среди них — «Свадьба соек», «Домик в саду» и другие заведения.