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Десятки змей заполонили дом и выгнали мужчину из его собственной спальни

Житель таиландской провинции Районг, обнаруживший в своем доме более 20 змей, назвал нашествие пресмыкающихся карой мифического существа Нага. Об этом сообщает The Thaiger.

Десятки змей заполонили дом и выгнали мужчину из спальни
© Lenta.ru

42-летний Пон утверждает, что десятки пресмыкающихся внезапно заполонили весь дом и фактически выгнали его из собственной спальни. Мужчина переночевал в другой комнате и на следующий день обратился к спасателям.

Специалисты осмотрели спальню Пона и действительно нашли там множество змей. Пресмыкающиеся притаились в шкафах, кондиционере и других местах. 13 змей удалось поймать, еще 6 успели уползти.

Репортеры, приехавшие к Пону вслед за спасателями, обратили внимание, что возле его дома лежит упавшая фигура Наги — змееподобного мифического существа. Пон подтвердил, что статуя принадлежит ему и упала во время сильного дождя. Он не исключил, что между ее падением и нашествием змей может быть связь. По его мнению, появление пресмыкающихся намекало на то, что священную фигуру пора поднять и поставить на место.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии засосала ядовитую змею пылесосом. Прибывший по вызову змеелов нашел в пылесборнике недавно вылупившегося детеныша коричневой демансии.

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