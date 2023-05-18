Где жили Хачатурян и Плисецкая

Среди популярных дачных мест Подмосковья большой любовью творческой интеллигенции давно пользуются Снегири – поселок в 40 км к западу от Москвы. Впрочем, это уютное место, где в советское время давали дачи композиторам, певцам и балеринам, подходит не только для сезонного отдыха, но и для постоянного проживания. Давайте посмотрим, чем хорош поселок и сколько в нем стоят дома и квартиры.

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Снигири или Снегири – как правильно?

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Еще сто лет тому назад на месте поселка рос сплошной елово-сосновый лес, через который только в конце XIX века начали прокладывать железную дорогу Москва – Виндава (Вентспилс, Латвия). А в 1903 году на ней построили полустанок Снигири для того, чтобы добираться до большого села Рождествено, которое находилось неподалеку. Этот год и принято считать годом основания поселка. Постепенно местность стала обрастать кирпичными заводиками, благо глины в Подмосковье пруд пруди. Один из заводов просуществовал, сменяя хозяев, аж до 2010 года.

В 30-х годах XX века Снигири был рабочим поселком на 80 домов и с одним колодцем, дач почти не было, так как редкие дачники селились в Рождествено. Массовая застройка началась только перед самой Великой Отечественной войной, когда рабочим завода стали давать участки под индивидуальное строительство. А в 1936 году в поселке стали появляться дачи.

Война сломала размеренную жизнь. В декабре 1941 года прямо в Снегирях проходил рубеж, где были остановлены наступавшие на Москву немецкие войска. Сейчас события того времени отображены в экспозиции Ленино-Снегиревского военно-исторического музея, неподалеку от Снегирей. После войны поселок начал заново отстраиваться. Появилась школа, сельпо и амбулатория с единственным врачом. «Починили» и орфографию: вместо Снигирей поселок стал называться Снегирями.

Квартира в «спальнике»

Сегодня добраться до поселка просто. Через него проходит Волоколамское шоссе, с Рижского вокзала на электричке можно доехать по железной дороге. От станции метро «Тушинская» ходит автобус.

В 1982 году Снегири стали дачным поселком городского типа. Сейчас поселок живет почти как спальный район Москвы. Крупных производств здесь нет. Последнее, сельскохозяйственное – ФГУП «Научно-экспериментальное хозяйство «Снегири» РАН, в котором выращивали экзотических зебу-коров, ликвидировано в 2021 году.

Однако есть и крупный ТЦ «Снегири», и много небольших магазинов, несколько кафе, ресторанов и баров. Построен комплекс спортивных сооружений с футбольным полем. В Доме культуры открыт молодежный центр.

Поскольку новостроек в поселке вообще нет, купить жилье здесь можно только на вторичном рынке. Многоквартирных домов совсем мало. Впрочем, при необходимости можно присмотреть от «однушки» до «трешки» в двух- или пятиэтажном доме. Однокомнатная квартира 28 кв. м на первом этаже двухэтажного дома продается всего за 3,5 млн рублей. Но там явно нужен ремонт. А за вполне приличную трехкомнатную квартиру, площадью 71 кв. м, с раздельным санузлом, кладовкой и лоджией, просят примерно 7 млн рублей.

А собственный дом – лучше!

Однако основное, что продается в Снегирях – это дома. В нижнюю ценовую категорию, от 6 до 13 млн рублей, попадают дома площадью 55-125 кв. м на участке от 6 до 15 соток, с магистральным газом и городским водопроводом. Например, двухэтажный каркасный дом размером 56 кв. м на 11 сотках, с централизованными коммуникациями и трехфазным электричеством, стоит 12 млн рублей.

Средние по стоимости – это дома и коттеджи от 20 до 30 млн рублей, размером 160-300 кв. м, на участке 7-13 соток, со всеми центральными коммуникациями. Трехэтажный дом из оцилиндрованного бревна 210 кв. м, на участке 8,5 соток, с антикварной мебелью и гобеленами, банным комплексом и крытой парковкой, предлагается примерно за 29 млн рублей.

К верхней категории по цене относятся коттеджи стоимостью от 45 млн рублей и выше. Площадью они, как правило, от 400 до 600 кв. м и располагаются на участке 20-40 соток. Часто это не одно здание, а комплекс из нескольких строений. Например, к продаже предлагается кирпичный трехэтажный дом 419 кв. м с мебелью и бытовой техникой. На участке в 22 сотки также расположен гараж, гостевой дом с баней и бассейн. Стоит это удовольствие 69 млн рублей.

И уж для тех, кому всего этого недостаточно, продается резиденция в средиземноморском стиле в стародачном месте «Генеральские дачи». На участке 1 га расположены: основной дом площадью 970 кв. м, гостевой дом, гараж с блоком для персонала и комнатой охраны. На участке есть пруд. В доме – система «умный дом», лифт, кладовые помещения, винная комната, прачечная, бассейн, хамам, сауна и многое другое. За все про все – почти 560 млн рублей.

Вокруг Снегирей: стародачные места

Вместе со строительством жилья в границах поселка Снегири стали появляться и разрастаться дачные образования. Именно тогда название поселка стало нарицательным и распространилось на все близлежащие дачные поселки.

Места около Рождествено оказались настолько привлекательными, что рядом с деревней расположились и оздоровительный комплекс «Снегири» Управления делами Президента РФ, и коттеджные поселки Архитекторов, «Рождествено», «Соловьиный». Дом в Рождествено и его окрестностях будет стоить от 6,5 до 30 млн рублей, но можно приобрести и прекрасный особняк площадью 247 кв. м недалеко от р. Истра, с центральными коммуникациями, мебелью и бытовой техникой – за 80 млн рублей.

К западу и северу от поселка Снегири, в близлежащих деревнях и СНТ «Снегири А», «Снегири 1» и других продаются как летние садовые домики, так и шикарные особняки, например, вот такой, размером 1270 кв. м на 34 сотках, с бассейном, баней, гаражом и котельной – за 250 млн рублей.

Для тех, кто предпочитает жить в квартирах, в Рождествено строится и частично сдан ЖК «Новоснегиревский» от группы компаний «Сова-Холдинг». Это целый маленький городок, где стоят монолитно-кирпичные дома малой и средней этажности, с небольшой плотностью застройки. Здесь уже построен детский сад, строится школа. Уже открыты магазины, кафе, объекты службы быта. В планах строительства четвертой очереди – спортивные объекты.

Однокомнатную квартиру 46 кв. м здесь можно купить всего за 4,5 млн рублей, двухкомнатную 55 кв. м – за 8 млн, а трехкомнатную 117 кв. м – за 12,5 млн.

Вот оно какое – наше лето: где что снять и почем

Поскольку Снегири давно известны как место отдыха, задумываться о том, чтобы арендовать здесь жилье на летний сезон, надо заблаговременно. Впрочем, и сейчас, если повезет, удастся снять дачу на пару-тройку месяцев. В основном же дома сдаются на длительный срок или посуточно.

В самом поселке Снегири снять старый деревенский дом площадью 90 кв. м на четыре комнаты, с отоплением АОГВ, мебелью, телевизором и стиральной машиной, на 10 сотках можно за 45 тыс. рублей в месяц. Двухэтажный коттедж 260 кв. м со всеми коммуникациями, газовым отоплением, ТВ, интернетом, мебелью и бытовой техникой сдается в низкий сезон за 70 тыс. рублей в месяц, а летом – за 80 тыс. рублей. А одноэтажный коттедж метражом 112 кв. м с мебелью и техникой, на 10 сотках, обойдется в 130 тыс. рублей в месяц.

Конечно, в округе предложений о сдаче больше, но цены от этого меньше не становятся. Начиная от спартанских условий в домике размером 20 кв. м с электричеством, центральным водопроводом и канализацией (с туалетом, впрочем, на улице), за 14 тыс. рублей в месяц и кончая трехэтажным коттеджем на 500 кв. м с мебелью и бытовой техникой, с участком 20 соток на территории оздоровительного комплекса «Снегири» – за 300 тыс. рублей.

В среднем стоимость аренды вполне приличного домика составляет 50-80 тыс. Например, очень уютный дом 121 кв. м с мебелью и техникой, на участке 6 соток, сдается за 75 тыс. рублей в месяц, правда, минимальный срок аренды – с мая по август включительно.

Для отдыха в выходные можно снять дом и посуточно. Например, есть очень недорогой вариант, за 6,5 тыс. рублей в сутки: маленький и очень уютный домик с камином, расположенный в старом поселке Архитекторов. Стильный коттедж с уютным садом сдается летом сроком от двух суток. В нем 3 спальни, гостиная, кухня-столовая, ванная комната, веранда, двусветный холл. При посуточной сдаче цена 10 тыс. рублей в сутки, на все лето надо договариваться отдельно.