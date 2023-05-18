В Казань привезут ковчег с мощами Георгия Победоносца

Всероссийский молебен о Победе и принесение мощей небесного покровителя Русского воинства начались 6 мая после Патриаршего богослужения в московском Георгиевском храме на Поклонной горе. В мае святыне поклонятся жители Центральной России, Поволжья и Урала. В июне и июле ковчег с частицей мощей великомученика Георгия будет доставлен в Западную и Восточную Сибирь, на Дальний Восток и на север европейской части страны. В августе мощи проследуют по Золотому кольцу России, будут принесены в новые регионы страны, в Город-герой Севастополь и Республику Крым. Осенью помолиться перед святыней смогут жители южных регионов России, включая республики Северного Кавказа. Далее ковчег с мощами небесного заступника Русского воинства отправится в ранее не охваченные регионы Поволжья и на северо-запад страны.