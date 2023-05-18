В Казань привезут ковчег с мощами Георгия Победоносца
В течение двух дней, с 19 по 21 мая, в Казанской епархии будет пребывать ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца.
Ковчег доставят в столицу Татарстана в рамках Всероссийского молебна о победе, который проходит в 100 городах России по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Мощи небесного покровителя Русского воинства великомученика Георгия Победоносца, веками приносящие многочисленные чудеса и величайшие победы, посетят 89 регионов нашей страны, чтобы каждый смог попросить помощи у почитаемого святого.
Встреча святыни в столице Татарстана состоится 19 мая в 8:45 в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря (ул. Большая Красная, д.5).
Всероссийский молебен о Победе и принесение мощей небесного покровителя Русского воинства начались 6 мая после Патриаршего богослужения в московском Георгиевском храме на Поклонной горе. В мае святыне поклонятся жители Центральной России, Поволжья и Урала. В июне и июле ковчег с частицей мощей великомученика Георгия будет доставлен в Западную и Восточную Сибирь, на Дальний Восток и на север европейской части страны. В августе мощи проследуют по Золотому кольцу России, будут принесены в новые регионы страны, в Город-герой Севастополь и Республику Крым. Осенью помолиться перед святыней смогут жители южных регионов России, включая республики Северного Кавказа. Далее ковчег с мощами небесного заступника Русского воинства отправится в ранее не охваченные регионы Поволжья и на северо-запад страны.
21 мая в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери в шестое воскресенье после Пасхи состоится праздничная Божественная литургия, которую возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.