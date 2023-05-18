Как выглядит Норильск в середине мая и почему все в ужасе

В соцсетях шумно обсуждают фото из Норильска, в котором в середине мая еще лежат сугробы. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Норильск - это город в Красноярском крае, расположенный на севере Сибири. Он является одним из крупнейших промышленных центров России и мира, в котором добываются и перерабатываются металлы, в том числе никель, медь и палладий.

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Одной из особенностей города является его климат. Норильск находится в зоне арктического климата, что означает очень холодные зимы и короткое лето. Средняя температура в январе составляет около -30 градусов по Цельсию, а летом - всего около 10 градусов.

Весной и в мае в Норильске еще довольно холодно, средняя температура воздуха колеблется от -10 до +5 градусов по Цельсию. В это время года еще может выпадать снег и происходить заморозки. Однако, с приходом мая начинают появляться первые признаки лета, дни становятся длиннее, а солнце светит ярче. В это время года в Норильске можно увидеть красивые зимние пейзажи, которые еще не успели растаять.

Однако всех поразили фото из Норильска в мае: сейчас там еще будто в самом разгаре холодная зима.

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Сугробы высотой больше метра все еще лежат в Норильске. Местные жители в соцсетях пишут, что уже не удивляются таким погодным условиям.

"Вообще в Норильске май - это совершенно особенное время года. Представьте, что у вас 6 месяцев полярная ночь. Вот пару часов светло, но вы и этого не видите. А в мае день уже очень сильно прирастает и скоро станет Полярным (когда ночи почти нет), и это такое сказочное чувство",

"Весело смотреть фото с последнего звонка на материке. Все здесь в платьишках у фонтана. А я в пуховике соревнуюсь с сугробом, кто из нас более масштабная фигура в школьном дворе", — комментируют местные в соцсетях.

В то же время жителей остальных регионов России фотографии очень удивили: