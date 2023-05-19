Как похорошел двор Присутственных мест

Официально объявляем: времена, когда в Кремль ходили только туристы, прошли. Расчищайте свой летний список мест для прогулок и добавляйте новый — двор Присутственных мест.

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Зимой тут водили хороводы вокруг елки, а теперь это эдем в каменных объятиях Кремля. С мини-прудом, таким же небольшим ручейком и кучей приятных деталей.

Видео дня

1. Гуляющих (пока) немного. Не все еще знают о чудесном возвращении Присутственных мест. Летний двор не успели разрекламировать, а туристы боятся нырнуть в темные арки.

2. Главные звезды пространства — пруд и ручей. Они дарят прохладу и напоминают о безводопроводных временах Кремля. Когда-то воду здесь брали из колодцев — один из них располагался во дворе — или из родника недалеко от Тайницкой башни. Пруд и ручей символизируют эти старые источники.

3. Проектировщики, спасибо за воду: она тут очень кстати. Солнце чувствует себя здесь как дома, и в обед пространство становится таким же раскаленным, как «сковородка» у КФУ.

Временами происходит освежающий пшик-пшик-пшик из орошающих трубок в ручье.

Свежести также добавляют цветочные клумбы и зеленые островки с разными растениями.

4. Укрыться от солнца можно под уличными зонтами. Они белые и одинаковые. Никаких Pepsi и «Белый Кремль», все в едином стиле и с фирменным «клеймом» Присутственных мест. Столы, стулья, люки, плитка — то же самое.

5. Столы и стулья разбросаны по всей территории. Есть лавки и что-то вроде трибун вокруг пруда.

6. Сцена, мягко говоря, не слишком торжественная.

7. Двор разрезает деревянная дорожка. Она тут с особой миссией — напоминать о том, что примерно по этой линии в 16 веке проходила Кремлевская стена. Тогда она была еще не каменной, а деревянной.

8. Еще детали. В брусчатку вмонтированы светильники — вечером должно быть атмосферно.

А через ручей перекинуты «мосты» — железные решетки.

9. Слова про эдем, произнесенные несколько абзацев выше, были, конечно, поэтическим преувеличением. 80-90% пространства — плитка, плитка, а также плитка.

Во время «инспекции» нам повстречался всего один представитель животного мира — ворона. Она искупалась в пруду, а потом ее прогнали. Потому что «фу-фу-фу, вылезай, это не для тебя!» (цитата).

10. Из-за стен робко и с любопытством выглядывают купола Благовещенского собора и макушка башни Сююмбике: «Ну-ка, что там у соседей?»

11. У соседей все отлично. Временами можно поймать курортный вайб. Помогают в этом террасы кафе: «Алан Аш», Tatar by Tubetey, «Чирэм». Кстати, до 20 мая они делают скидку 10% по промокоду «Сияние» — в честь фестиваля «Сияние Кремля», который проходит в эти дни.

12. И напоследок. Если доберетесь до Присутственных мест, учтите:

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